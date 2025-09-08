Ovo su razlozi zašto se alergije pogoršaju kad dođe jesen: Evo kako si možete pomoći

Opet je ono doba godine kada su vam svrbež, kihanje i suzne oči svakodnevica. U proljeće i jesen broj peludi i ambrozije je visok, što može pogoršati vaše simptome alergije u ovo doba godine. No, što znači ako vam se alergije ove godine čine gorima nego ikad prije? Istina je da simptomi alergije mogu dosta varirati od godine do godine, kaže Jen Caudle, liječnica obiteljske medicine u New Jerseyu. Mnogo toga ima veze s vremenskim prilikama, a ulogu mogu igrati i životne navike. Osim onoga što je u cvatu, postoje i drugi čimbenici koji mogu pridonijeti pogoršanju simptoma alergije. Kako piše Well+Good, to uključuje ove četiri stvari.

1. Okolinski okidači: "Simptomi sezonske alergije imaju tendenciju da se pojačaju u proljeće i jesen", kaže dr. Caudle. Ipak, neće svaki dan tijekom određenog godišnjeg doba biti isti. Promjenjivo vrijeme i drugi čimbenici mogu promijeniti koliko je alergena u vašem okruženju, što može utjecati na vaše simptome. Neki od tih čimbenika mogu uključivati ​​doba dana, vjetar, kišu te toplinu i vlagu. Broj peludi obično najgori ujutro te se pelud više raznosi u suhim, vjetrovitim danima.

Kiša ispire pelud i druge alergene, dok se plijesan razvija na toplim, ljepljivim temperaturama. Izloženost stvarima poput dima ili jakih mirisa može potaknuti vaše simptome ili pogoršati postojeće simptome, objašnjava dr. Caudle. Isto vrijedi za sve što se događa u vašem unutarnjem okruženju. Na primjer, ako navečer zatvorite prozore, a oni su cijeli dan bili otvoreni, postoji velika vjerojatnost da su alergeni izvana doprli u vaš životni prostor, što može pogoršati vaše simptome.

2. Sezonske varijacije: Neke sezone alergija jednostavno su gore od drugih. Sve se svodi na to je li toplo ili hladno, suho ili kišovito i tako dalje. Ako je zima bila prilično blaga, možete se kladiti da će biljke ranije početi oprašivati, što znači da će proljetni simptomi prije izbiti na površinu.

Ni kiša u proljeće nije dobra za alergije. Potiče biljke da niknu veće i brže te potiče rast plijesni, a oboje može učiniti simptome intenzivnijima. Drugim riječima, to bi mogao biti razlog zašto su vaše alergije odjednom tako strašne.

3. Klimatske promjene: Sezone alergija danas su općenito paklenije nego što su bile. "Sezonske alergije najčešće uzrokuje pelud", kaže dr. Caudle. Promjenjiva klima dovela je do toga da sezone peludi počinju 20 dana ranije, traju 10 dana dulje i sadrže 21 posto više peludi posljednjih godina u usporedbi s 1990. godinom, prema Nacionalnom institutu za hranu i poljoprivredu. Drugim riječima, što naša klima više fluktuira tijekom godina, sezone alergija mogu postati gore i nepredvidljiviji.

4. Okidači vezan uz životni stil: Određene navike o kojima možda ne razmišljate mogu utjecati na vašu izloženost alergenu, a time i na težinu vaših simptoma. Neki uobičajeni uključuju rad u dvorištu ili vrtu na dane kada je koncentracija peludi visoka, vježbanje rano ujutro, kada je koncentracija peludi visoka.

Pelud u životni prostor možete pustiti otvaranjem prozora ili odjećom kad uđete u kuću, a ne dovoljno često čišćenje podova, tepiha ili površina potiče rast grinja. Također, puštanje kućnog ljubimca u spavaću sobu ili spavanje s njim u krevetu može povećati vašu izloženost alergenima.

Mnoge stvari o sezoni alergija su izvan vaše kontrole, ali još uvijek postoji mnogo toga što možete učiniti da biste svoje simptome držali pod kontrolom. "Kad liječim simptome alergije svojih pacijenata u ordinaciji, ne samo da razgovaram o odgovarajućim opcijama lijekova, već također razgovaram o promjenama načina života koje će i njima biti od koristi", kaže dr. Caudle. Ovo su neke od opcija.

Promjene načina života: Najbolje je izbjegavati alergene koliko god možete, napominje dr. Caudle. Ali kada imate posla s peludi ili plijesni, može biti teško kloniti ih se 100 posto vremena. U tom slučaju,ispirite nos fiziološkom otopinom, ostanite unutra kada je koncentracija peludi visoka te držite pelud podalje od svog životnog prostora. Najbolje bi bilo i preskočiti rad u dvorištu kada možete te se riješiti nakupljanja prašine.

Provjerite i razinu vlage u svom domu jer vlažnost iznad 50 posto može stvoriti uvjete za rast plijesni te izazvati ili pogoršati vaše simptome. Još jedan savjet je ispijanje kave za sezonske alergije, osobito ujutro uz antihistaminike, moglo bi pomoći u ublažavanju simptoma.

Lijekovi: Kada promjene životnog stila same po sebi nisu dovoljne, lijekovi protiv alergija koji se izdaju bez recepta ili lijekovi na recept mogu pomoći. Vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite može vam pomoći da odlučite koji je lijek pravi za vas na temelju vaših simptoma i njihove težine.

Posjet alergologu: Da biste saznali što pomaže kod alergija, možda će biti potreban odlazak liječniku. Možete započeti posjetom svom liječniku primarne zdravstvene zaštite, koji vas može uputiti alergologu ako su simptomi ozbiljni. Alergolog može napraviti brzi kožni test da bi potvrdio na što ste zapravo alergični i ponuditi dodatne opcije liječenja kao što su injekcije protiv alergija, koje vas s vremenom mogu učiniti manje osjetljivima na alergen.

Najbolje ćete nositi s alergijama ako posjetite alergologa, kaže dr. Caudle. "Možete dobiti ispravnu dijagnozu za svoje simptome i zatim slijediti sve preporuke svog liječnika za liječenje i prevenciju", dodaje. Obično bi vam ispravan plan liječenja trebao pomoći da izbjegnete najgore simptome, tako da vaše alergije postanu povremena smetnja, a ne da budu svakodnevna gnjavaža.

Ako vam alergije smetaju i imate bilo kakvih problema s njima, dogovorite pregled kod liječnika. Oni mogu potvrditi da imate posla s alergijom i pomoći vam da smislite plan liječenja koji će vam pomoći da se osjećate najbolje. Ako imate druge simptome poput vrućice, grlobolje ili mučnine i povraćanja, možda zapravo imate infekciju, a ne alergiju, koju ćete možda trebati liječiti antibioticima.