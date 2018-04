Ovo su najčešći proljetni alergeni koje trebate izbjegavati!

Možete smanjiti uzimanje lijekova ako naučite kako izbjegavati proljetne alergene.

Pelud

Pelud je prah zelenkasto žute boje. Pomaže stablima, cvjetovima i travama da se razmnožavaju. Tijekom proljeća probleme uzrokuje pelud s drveća a tijekom ljeta pelud s trava i korova.

Plijesan

Plijesan je alergen jednako kao i pelud. No, plijesni je potrebno malo više da uzrokuje alergijske reakcije. Plijesan je u toplijim krajevima najzastupljenija tijekom srpnja a u hladnijim, tijekom jeseni.

Izbjegnite alergene u prirodi

Ako osjećate ozbiljne alergijske reakcije na pelud i plijesan, vjerojatno ćete htjeti ostati zatvoreni u svoom domu sa zatvorenim prozorima sve od travnja do studenog. Naravno, to neće funkcionirati. Također, plijesan i pelud će pronaći svoj put do vašeg doma. Što onda možete napraviti?

Planirajte svoje aktivnosti na otvorenom kada su dani malo hladniji i kada je manje vjetrovito. Najbolje je provoditi vrijeme na otvorenome nakon kiše. Izbjegavajte aktivnosti na otvorenome tijekom suhih, vrućih i vjetrovitih dana.

Razina peludi je najviša u jutarnjim satima, stoga sve svoje aktivnosti na otvorenome planirajte u popodnevnim satima.

Kada dođete izvana, svu svoju odjeću stavite na pranje, okupajte se i obucite čistu odjeću, naročito ako ste išli na izlet u prirodu ili vrtlariti.

U vrijeme alergija, može vam pomoći Snup koji brzo dovodi do olakšanog disanja na nos i bolje eliminacije sekreta. Djeluje u roku od 5 minuta a njegov učinak traje 6 do 8 sati.

Izbjegnite alergene u svom domu

Biti u zatvorenome ne znači da ste sigurni. Postoje brojni alergeni u vašem domu, bez obzira na to koliko pazite. Što onda možete napraviti?

Ljubimci, djeca i vaša obuća mogu unijeti pelud u vaš dom. Tepisi i otirači tu pelud mogu zadržati. Najbolje bi bilo da uklonite sve tepihe kako biste redovito mogli prebrisati podove i smanjiti razinu peludi.

Zatvorite sve prozore kada je vani toplo, suho i vjetrovito. Ako je vruće, rashladite dom na neki drugi način.

Nemojte odjeću, posteljinu ili ručnike sušiti vani. Unijet ćete svu pelud i alergene u svoj dom, a kasnije ćete imati bliski kontakt s njima.

Izujte se čim uđete u dom, nemojte obuveni hodati po domu. Na taj način nećete širiti pelud koja se zadržala na vašoj obući.

Redovito brišite prašinu jer prašina može sadržavati i pelud. Brisanjem prašine ćete osvježiti dom i smanjiti razinu peludi.

Pripazite na mjesta s visokom vlažnosti gdje je povećan rizik od stvaranja plijesni. Redovito ih zračite i održavajte ih što je više moguće suhima.