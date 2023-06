Ove tri emocije kontroliraju seks i vašu sposobnost da u njemu uživate

Seks i emocije utječu jedno na drugo više nego što mislite. Emocije kontroliraju seks. One određuju što želite u krevetu, koliko uživate u seksu i želite li ga uopće. Navedeni smo da vjerujemo da je seksualnost čisto biološki entitet, da je naše seksualno ja na neki način odvojeno od nas samih. Ali istina je da je vaša seksualnost duboko isprepletena s ostatkom vas. I zato seksualni problemi mogu teško pogoditi - i boljeti. Budući da su seks i emocije isprepleteni, evo tri emocije koje kontroliraju seks i vašu sposobnost da u njemu uživate, piše Your Tango.

Razdražljivost: Razdražljivost je rijetko afrodizijak. Zapravo, za većinu, razdražljivost isključuje libido, jer je iritacija osjećaj koji potiče postavljanje granica - a ne povezanost. Međutim, postoje trenuci kada želite imati seks sa svojim partnerom čak i ako ste ljuti na njega ili nekog drugog. Iako razdražljivost ne mora utjecati na seksualno iskustvo, vjerojatno ćete otkriti da utječe. Stvari kao što su emocionalna intimnost i orgazmi mogu biti teži za postići dok imate seks i kada ste iznervirani. Također se može činiti većim izazovom uspostaviti vezu s partnerom ili mu željeti pružiti zadovoljstvo.

Briga: Briga je najbolji primjer kako emocije kontroliraju seks. Kad ste zabrinuti, teže je biti u trenutku. A kada vam je mozak posvuda i fokusiran na potencijalne opasnosti, teže se oraspoložiti za seks ili uživati ​​u njemu. Vaš mozak je vaš najveći spolni organ. To znači da se mora usredotočiti na stvari koje vas pokreću. Ako je usredotočeno na brigu o djeci, kako pronaći novi posao ili pitanje je li vaš supružnik zaista uživa - vjerojatno ćete i vi teško uživati ​​u tome. Međutim, briga i tjeskoba ne stoje uvijek na putu dobrom seksu ili libidu. Koliko ti osjećaji utječu na vašu želju za seksom, dijelom ovisi i o vašem obrascu privrženosti.

Sreća: Sreća i radost vezani su za povezivanje, zbližavanje i dijeljenje užitka. Ovo pomaže objasniti zašto sreća stvara više želje i bolji seks. Ako ste sretni, veća je vjerojatnost da ćete biti prisutni u ovom trenutku, što znači više seksualne želje i uzbuđenja. To bi zauzvrat moglo značiti više orgazama u cijelosti. Osim toga, kada ste sretni vjerojatnije je da ćete željeti pružati i primati zadovoljstvo što vas čini velikodušnijim partnerom u krevetu - i boljim.

Vi ste vaša seksualnost: Doživjeti seksualne poteškoće - poput teškog doživljavanja orgazma ili osjećaja da vam je seksualni nagon nestao - može biti teško. Ne samo zato što to može izazvati trvenja u odnosima, već zato što je seksualnost temeljni dio onoga što jesmo. Ovo može biti teško prepoznati. Uostalom, ako vaš seksualni život nije problematičan ili ako uživate u seksu koji imate, vjerojatno ne razmišljate o tome većinu vremena. Međutim, čim seks postane težak, on počinje oduzimati više mentalne energije i utječe na vaše svakodnevne emocije. A ovaj učinak ide u oba smjera: što više srama, tuge ili frustracije doživljavate zbog seksualnih poteškoća kao što su poteškoće s orgazmom ili slab seksualni nagon, to ih je teže riješiti. I što ih je teže riješiti, to više utječu na vaše svakodnevne emocije i utječu na vaše opće samopoštovanje i sreću.

Seksualno iskustvo ne postoji u vakuumu - ono obuhvaća sve vas i sve vaše emocije: To je djelomično razlog zašto je seks s istom osobom ponekad zapanjujući, a ponekad zatupljujuće dosadan. Nisu samo vrste seksa koje imate ili položaji koje isprobavate ono što određuje jeste li zadovoljni ili ne. Vaše su misli, emocionalno stanje i povezanost s partnerom ono što se povezuje u iskustvo kao cjelinu. I to je točno bilo da imate seksualnih poteškoća ili ne.

Što to znači ako imate seksualnih poteškoća? Zbog veze između vaših emocija i vašeg seksualnog ja — rješavanje seksualnih problema nije nužno začinjanje stvari ili isprobavanje novih položaja. Moglo bi biti, ali se također može raditi o radu sa samim sobom na dubljoj razini. Prigrlite svoje emocije tako što ćete razumjeti što osjećate, njihovu ulogu u vašoj seksualnosti i povratne učinke vaše seksualnosti i vaših emocija jednih na druge. Uzimanjem holističkog pogleda na svoju seksualnost i razumijevanjem da emocije kontroliraju seks, a seks također kontrolira vaše emocije — bit ćete korak bliže seksualnom životu kakav želite i zaslužujete.

