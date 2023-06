Jeste li u vezi s pravom osobom? Ovo je 7 znakova kojima vam tijelo govori da vaš partner nije "taj"

Odnosi mogu biti zbunjujući. Jednu sekundu, zaljubljeni ste do ušiju, a onda brzo premotavate nekoliko mjeseci, i više čak ni ne prepoznajete osobu s kojom ste u vezi. Možda u svom srcu znate da vaš partner nije vaša suđena srodna duša. No, pokazalo se da zapravo postoje fizički znakovi da vam tijelo govori da vaš partner nije "pravi", piše Bustle.

I dok svaka veza ima svoje probleme i komplikacije, ponekad postoje važni znakovi koje osjećate u utrobi i kojih se jednostavno ne možete otresti. I začudo, i vaše tijelo će ih prihvatiti. "Veze mogu biti nezgodne jer činjenica da ste u vezi znači da je u nekom trenutku sve počelo jako dobro", kaže životna trenerica Claire Pearson. "Nikada ne biste ušli u vezu s nekim tko odmah upali zvona za uzbunu. Dakle, evo vas, u vezi koja se više ne čini dobra, ali ne možete shvatiti o čemu se radi. Ovdje slušanje svoga tijela postaje nevjerojatan alat." Drugim riječima, postoji ogromna moć u slušanju vašeg tijela i kako se fizički osjećate. Moguće je da se sve vaše tegobe i bolovi mogu pripisati vašoj vezi. Ovo je sedam fizičkih znakova kojima vam vaše tijelo govori da vaš partner možda ipak nije "taj", prema stručnjacima.

Trzaju vam se prsti na rukama i nogama: Osjećate li se kao da vam prsti na rukama i nogama trzaju kad vidite partnera, čak i neznatno? Možda vrijedi obratiti veću pozornost na to. "Kada smo nervozni u blizini nekoga, trzamo se jer se stvarno nadamo da ćemo pronaći izlaz", kaže certificirani trener za veze Chris Armstrong. "Ponekad, međutim, naši prsti na rukama i nogama mogu trzati dok nam je tijelo na mjestu. To može izgledati i kao drhtanje, ali može se dogoditi tako brzo ili tako često da se čini kao da je to samo dio naše rutine kretanja tijela," Prema Armstrongu, "trzanje" ne znači nužno samo strah. To također može ukazivati ​​na tjeskobu da možda gubite svoje dragocjeno vrijeme na krivu osobu. Na primjer, možete primijetiti kako to rade vaši prsti na rukama i nogama kada vaš partner uđe u sobu, ako vodite intiman razgovor ili razgovarate o budućnosti. Obratite pozornost na način na koji vaše tijelo reagira kada ih vidite.

Imate upalu grla ili ste izgubili glas: Prema Lisi Concepcion, osnivačici Love Quest Coachinga, to ima veze s blokiranjem grlenih čakri. Prema Concepcion, postoji sedam vrsta čakri, koje su središnja područja našeg tijela kroz koja teče energija. "Kada imate nasumične upale grla, mučni kašalj, posebno kada ste zajedno ili kada spavate zajedno, to je znak da su vam grlene čakre blokirane", kaže Concepcion. "Istražite događa li se to i u blizini drugih ljudi ili samo s vašim partnerom." Na primjer, kaže Concepcion, možda kašljete u blizini svog partnera jer postoji nešto što im ne govorite ili postoji nešto kroz što prolazite ili doživljavate, s čime se niste spremni pomiriti ili s čime se niste spremni suočiti.

Imate glavobolju: Obratite pozornost na svoje glavobolje: ponekad one mogu značiti više od obične smetnje. "Mnogi ljudi u vezama koje im više ne odgovaraju tijekom dana doživljavaju nisku razinu napetosti — što se manifestira kao glavobolja zbog napetosti", kaže Pearson. Shvatite glavobolju kao poruku svog tijela i nemojte je ignorirati, pogotovo ako se često događa. Moguće je da su glavobolje u korelaciji s bilo kojim stresom, zabrinutošću ili "stezanjem" koje osjećate, a koji se zatim šire na tijelo. "Kada ste s vama bliskom osobom i osjećate bol u sljepoočnici ili iza oka do glave, obratite pozornost na ovo", kaže Concepcion. "Ako ste dobro cijeli dan, a onda baš kad se spremate biti zajedno osjetite tupu glavobolju kako vas obuzima, postoji poruka koju vaše tijelo šalje."

Ramena su vam pogrbljena: Spuštena ramena može biti teško primijetiti, ali to je svakako znak da nešto nije u redu. "Spuštena ramena jasan su znak našeg tijela koji nam govori da nismo pretjerano uzbuđeni zbog ove veze", kaže Armstrong. U pravilu, kada netko pogrbi ramena, to znači da se može osjećati poraženo. "Kad smo u vezama i osjećamo da nisu u redu, da nema kemije, to je uobičajena fizička reakcija, ali se o njoj ne govori", kaže Armstrong. "Ako obratite pažnju na svoje geste, izraze lica i držanje koje zauzimate kada ste s nekim, dobit ćete dobru ideju o tome mislite li ili ne da je ta osoba prava osoba za vas na nesvjesnoj razini, “ kaže stručnjak za veze Demetrius Figueroa.

Imate kratak dah: Ponekad nedostatak daha može biti potpuno slučajan ili očekivan, na primjer, ako vježbate ili ste pod stresom iz bilo kojeg razloga. Međutim, ponekad otežano disanje može biti signal iz tijela koji nam govori da usporimo, pogotovo ako ste prebrzo požurili u novu vezu. "Kada ljudi žure u nove veze prije nego što se potpuno izliječe od prethodnih veza, mogu osjetiti nedostatak daha ili stezanje u prsima. To je kao da su im emocije zarobljene u srcu", kaže Concepcion. Međutim, ako primijetite da se nedostatak daha ne poboljšava, a još uvijek se osjećate preopterećeno, Concepcion predlaže da pokušate s akupunkturom kako biste pomaknuli i oslobodili nakupljenu energiju.

Imate problema sa crijevima: Možda zvuči bizarno, ali zapravo postoji znanstveni dokaz da parovi koji se često svađaju i međusobno su neprijateljski raspoloženi imaju veću vjerojatnost da će patiti od problema sa crijevima. Prema studiji koju je provelo Državno sveučilište Ohio, postoji jaka veza između neprijateljskog osjećaja i LBP-a (protein koji veže lipopolisaharid), biomarkera koji ukazuje na bakterije u krvi. Štoviše, LBP i upala snažno su povezani. Studija države Ohio dokazala je da parovi s najvišim LBP-om imaju 79 posto više razine C-reaktivnog proteina (primarni biomarker upale) od onih s najnižom količinom LBP-a. Drugim riječima, otkriveno je da parovi koji su se više svađali i bili neprijateljski raspoloženi jedni prema drugima imaju veću vjerojatnost da imaju probleme sa crijevima.

Imate mučninu u želucu koja ne nestaje: Svima je poznat onaj osjećaj kada ste nervozni i čini vam se kao da vam se želudac upravo spustio (i to ne na zabavan način kao kada ste na toboganu). "Ako zanemarite tu mučninu u želucu, možda sami sebe držite u vezi u kojoj nikada niste trebali biti", kaže Miranda N. Dennis LCSW, DBTC. Prema terapeutu za odnose dr. Garyju Brownu, mučnina u želucu je "osjećaj nervoze, straha, možda čak i osjećaj beznađa ili osjećaj isključenosti."

I dok neće svaka bolest s kojom se suočite biti znak lošeg odnosa, važno je slušati svoje tijelo i obratiti pažnju na simptome. Ako primijetite da se ovi simptomi nastavljaju javljati, osobito kada ste u blizini partnera, možda je vrijeme da ponovno razmislite o vezi i slušate svoje tijelo.

