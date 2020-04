Ove namirnice nikada ne biste trebali bacati u sudoper

Nije važno da li pripremate brzi obrok ili blagdansku večeru. Kad dođe vrijeme da očistite, olakšat ćete sebi i baciti bez obzira što bilo u sudoper. Nažalost, to obično nije najbolja ideja - ovisno o tome što kuhate. Pročitajte ovaj popis stvari koje nikada ne biste trebali baciti u odvod, a zatim pomaknite kantu za smeće malo bliže vašem sudoperu - koristit ćete je puno više, barem tako tvrdi mashed.com.

Slanina

Čak i ako ste vegan, postoje načini da napravite slaninu, ali nakon što ispržite neke dobre stvari za lijeni nedjeljni doručak ne usuđujete se to od masnoće baciti u sudoper. Mast i ulje za kuhanje glavni su krivci za izazivanje otrovnih kuglica masti i masti koje se miješaju s vlagom iz cijevi i učvršćuju se u vašem vodovodnom sustavu. Ako vam se to ipak dogodi, nemojte paničariti. Mješavina kipuće vode, octa i sode bikarbone može vam isprati cijevi.

Kosti

Kosti, posebno od peradi, govedine, svinjetine i janjetine, nisu sigurne da se bacaju u sudoper. Kosti su previše guste i teške za cijevi. Međutim, nisu sve kosti iste - ako čistite ribu, možete bacati sitne kosti jer se one lako raspadaju i neće uzrokovati problem. Sve veće od njih treba bacati u smeće

Namirnice pune vlakana

Vjerojatno su vam rekli da je dijeta bogata vlaknima zdrava za vas, ali ako sudoperu dajete istu prehranu, ubit ćete ga u trenu. Vlaknasta hrana poput celera, ljuske kukuruza i šparoga uništit će vaš sudoper. Sjetite se kada perete kosu, pa se vaše dlake zapetljaju u odvodu - ista stvar je s vlaknima ovih namirnica.

Kava

Vjerojatno si napravite lonac s kavom prije nego što krenete na posao. Nakon što skuhate lonac nemojte ga bacati po sudoperu. Kada se baci u sudoper, kava može izazvati nakupljanje u cijevima. Pa što biste trebali učiniti sa svojim starim osnovama kave? Čak i ako ne kompostirate, ostaci od kave su dobri za vrt! Samo ih pospite po svom vrtu kako biste spriječili neželjene bube i kukce, a ako ćete ikad isprobati neki od zanata koje pregledavate na Pinterestu, temelji kave imaju razne vrste umjetničke upotrebe jer su prirodno sredstvo za bojenje.

Ljuske jajeta

Kada su u pitanju predmeti koji ne bi trebali ići u kuhinjski sudoper, ljuske jaja su pri vrhu. Većina ljudi slaže se da su ljuske jaja štetne za sudopere jer membrana ljuske jaja može izazvati ljepljivi učinak i vezati se za cijevi.

Naljepnice na voću

Ove oznake na voću nikako ne bi trebale ići u sudoper, a često nam se to dogodi. Ne biste mislili da će uzrokovati veliku štetu, ali zapravo nisu topljivi u vodi i jednostavno će se nakupiti u vašem odvodu.

Brašno

Kada ga pomiješate vodom dobijete ljepljivu smjesu, a ista stvar se događa kada ga bacite u sudoper u većoj količini. Odmah se začepi cijevi, kao i riža i tjestenina. Bacanje kore od krumpira u odvod čini istu stvar jer je prepuna škroba.

Ostaci od mesa

Sva ta nakupina može začepiti odvodne cijevi i jako teško ćete ih uspijeti odštopati i očistiti nakon toga.

Sjemenke

Male sjemenke ni ne primjetite u sudoperu, ali one će vam vrlo lako začepiti odvod jer se lijepe i brzo nakupljaju.

Mlijeko i mliječni proizvodi

Jako često nam mlijeko i jogurt pobjegnu u sudoper, a nekada ih namjerno prolijemo. Ali izlijevanje mlijeka može imati ogroman utjecaj na okoliš. Problem je što se u procesu razgradnje mlijeka troši puno kisika. Kada se taj kisik iskoristi u tom procesu, to ostavlja manje za živa bića koja se na njega oslanjaju. Mlijeko u dovoljno velikim količinama može ugušiti čitave ekosustave, a izlijevanje velikih količina mlijeka prethodno je izbrisalo čitavu riblju populaciju.