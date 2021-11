Ove horoskopske znakove čeka najviše sreće u 2022. godini

Za nešto više od mjesec dana ulazimo u novu godinu, a tim povodom astrolozi su otkrili koje horoskopske znakove čeka najviše sreće.



Neki će nizati uspjehe na poslovnom planu, neki će biti odličnog zdravlja, a nekima će se sreća osmjehnuti na ljubavnom polju.



1. Vaga

U 2022. ovaj znak će osjetiti najviše ljubavi, imati najviše sreće i uspjeha. Prilike za ostvarenje nekih snova i ciljeva samo će se otvarati, a samim time će rasti i samopouzdanje i zadovoljstvo. Dogodit će se neke velike i bitne promjene u životu koje će Vagama pomoći da rastu. Čeka ih dobro financijsko stanje i dobre prilike u karijeri. Sreća će ih pratiti i u ljubavnom životu. Jednostavno rečeno, Vage čeka fantastična godina!



2. Škorpion

Iduće godine budite spremni na puno novih poznanstva i neka nezaboravna iskustva. Neki od tih novih ljudi u vašem životu bit će i ključne osobe u razvijanju karijere. Nizat će te dobre rezultate, a moglo bi se dogoditi i promaknuće na poslu. U ljubavi će vladati balans i harmonija.

Najosjetljiviji horoskopski znakovi: Sve shvaćaju ozbiljno i osobno!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

3. Lav

Čeka ih godina puna obaveza, ali isplatit će se raditi naporno i dugo jer će se samim time stvarati i genijalne prilike. Sreća ih najviše prati na poslovnom planu, ali i na drugim poljima će vladati savršeni balans i mirnoća.



4. Blizanci

Ovo će za Blizance biti jedna od najboljih godina do sada jer će se početi ostvarivati dugo sanjani snovi – i to odmah na početku godine. U poslu će se sve posložiti kako ste htjeli, zauzeti bi se mogli zaručiti ili vjenčati, a slobodni pronaći pravu osobu za sebe. Čekaju vas zanimljiva iskustva i putovanja.



5. Bik

Najbolje i velike odluke donijet ćete već početkom godine i pratit će vas kroz cijelu 2022. Ako razmišljate o kupnji kuće/stana ili vjenčanju, napravite to u prvih nekoliko mjeseci iduće godine. Možda vam se nekada neće činiti kao da živite sretnu i dobru godinu, ali nemojte da vas to obeshrabri. Budite sretni s promjenama koje se događaju.

Mogle bi vas malo mučiti financije, ali na ljubavnom polju sve ide kako treba – upoznat ćete nekoga u koga ćete se ludo zaljubiti, prenosi Knowinsiders.

Vaš horoskopski znak otkriva kakvi ste u vezama