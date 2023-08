Ova uobičajena navika mogla bi oštetiti vašu jetru, tvrde gastroenterolozi

Dobro je poznata činjenica da vas prekomjerna konzumacija alkohola može izložiti riziku od bolesti jetre i raka jetre, ali ono što još više zabrinjava je da postoji jedna uobičajena navika koja može oštetiti vašu jetru na razorne načine - a to nije piće, prenosi Best Life. Svaka četvrta osoba izložena je riziku od razvoja bolesti masne jetre — točnije NAFLD-a (nealkoholne bolesti masne jetre), prema dr. Supriyi Rao, gastroenterologinji i rukovodećoj partnerici u Integrated Gastroenterology Consultants., prenosi Yahoo. 'Riječi 'masna jetra' mogu vas odmah navesti na razmišljanje o previše alkohola', objašnjava ona, 'ali nažalost, NAFLD je tiha bolest. Možda nećete ni znati da je imate dok šteta ne bude učinjena'.

Gastroenterologinja dr. Sarah Robbins ističe da ova bolest ne utječe samo na jetru, već također doprinosi sistemskim stanjima koja se protežu daleko izvan zdravlja jetre. 'Bolest masne jetre, osobito NAFLD, pojavljuje se kao vodeći uzrok kronične bolesti jetre, ciroze i raka jetre, kao i važan čimbenik rizika za dijabetes tipa 2 i kardiovaskularne bolesti', kaže ona.

Prema dr. Raou, jedna od najgorih stvari koje možete učiniti za svoju jetru uključuje nezdravu prehranu, stoga se klonite prerađene hrane i pića zaslađenih šećerom. 'Prehrana cjelovitom biljnom (ili pretežno biljnom) hranom pomaže nam da funkcioniramo na višoj razini', objašnjava ona. Jedan jednostavan način da to učinite je jedenja puno šarenog voća i povrća i preskakanja tjestenine, pržene hrane i dekadentnih deserata.

Dr. Darlene Negbenebor, certificirana gastroenterologinja u Stamford Gastroenterology slaže se da su prehrana s visokim udjelom zasićenih masti i jednostavnih ugljikohidrata i povećani unos alkohola najčešće navike koje uzrokuju oštećenje jetre. Kako biste izbjegli da vam jetra krene silaznom putanjom, ona predlaže smanjenje unosa alkohola i održavanje zdrave tjelesne težine. 'Nekoliko studija pokazuje da slijeđenje mediteranske prehrane, što je prehrana s visokim udjelom voća, povrća i zdravih masnoća, poboljšava taloženje masti u jetri i upala', dodaje ona.

Nacionalni instituti za zdravlje također sugerira da visok unos fruktoze može izazvati bolest masne jetre oštećivanjem crijevne barijere. Dr. Rao upozorava da pretjerana konzumacija pića zaslađenih šećerom može dovesti do nakupljanja masti u jetri, što povećava rizik od NAFLD-a. 'To se događa kada visceralna masnoća uđe u jetru i zauzima više od 5 posto njezine mase', kaže ona, 'S vremenom to može napredovati do kronične upale'.

Dr. Rao kaže da od onih s NAFLD-om oko 20 posto ima NASH (ne-alkoholni steatohepatitis) koji se javlja kada postoji upala i oštećenje jetrenih stanica, a 25 posto onih s NASH-om može imati cirozu što može dovesti do raka jetre i otkazivanje drugih organskih sustava.

Za razliku od drugih bolesti koje mogu imati vidljivije znakove upozorenja, oštećenje jetre često može proći neotkriveno bez testiranja. Dr. Negbenebor ističe da bi najraniji znakovi oštećenja jetre bili abnormalni testovi jetrene funkcije vidljivi na rutinskom laboratorijskom testu koji obično naređuje vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite tijekom godišnjeg pregleda. 'Obično bolest jetre ostaje asimptomatska sve dok ne uznapreduje', kaže ona.

Ako je bolest masne jetre uznapredovala u napredniju fazu poput NASH-a ili ciroze, simptomi mogu biti očitiji i ozbiljniji, kaže dr. Robbins. Simptomi uznapredovale bolesti jetre i ciroze uključuju:

Žutica : Ovo stanje uzrokuje da vaša koža i bjeloočnice poprime žutu boju, što odražava problem sa sposobnošću jetre da obradi bilirubin.

: Ovo stanje uzrokuje da vaša koža i bjeloočnice poprime žutu boju, što odražava problem sa sposobnošću jetre da obradi bilirubin. Bol u trbuhu i oticanje: Bolest jetre može uzrokovati upalu i oticanje jetre, što dovodi do nelagode ili boli u desnom gornjem kvadrantu abdomena.

Bolest jetre može uzrokovati upalu i oticanje jetre, što dovodi do nelagode ili boli u desnom gornjem kvadrantu abdomena. Oticanje nogu i gležnjeva: ovo može biti znak bolesti jetre jer može odražavati da vaša jetra ne proizvodi dovoljno proteina da zadrži tekućinu u krvotoku, uzrokujući curenje tekućine u tkiva.

ovo može biti znak bolesti jetre jer može odražavati da vaša jetra ne proizvodi dovoljno proteina da zadrži tekućinu u krvotoku, uzrokujući curenje tekućine u tkiva. Kronični umor: Osjećaj stalnog umora ili slabosti može biti znak bolesti jetre.

Osjećaj stalnog umora ili slabosti može biti znak bolesti jetre. Tamna boja urina: Ako vaša jetra ne radi ispravno, vaš urin može biti taman zbog viška bilirubina koji se izlučuje putem bubrega.

Ako vaša jetra ne radi ispravno, vaš urin može biti taman zbog viška bilirubina koji se izlučuje putem bubrega. Gubitak apetita: smanjenje gladi ili osjećaj sitosti nakon jela u malim količinama može biti znak bolesti jetre.

smanjenje gladi ili osjećaj sitosti nakon jela u malim količinama može biti znak bolesti jetre. Mučnina i povraćanje: Ovo mogu biti uobičajeni simptomi disfunkcije jetre.

Ovo mogu biti uobičajeni simptomi disfunkcije jetre. Zbunjenost, pospanost i nejasan govor (hepatička encefalopatija): Ovi se simptomi mogu pojaviti kada se toksini nakupljaju u krvotoku jer ih jetra ne uklanja na odgovarajući način.

Motivirani ste za održavanje zdrave jetre? Imamo dobre vijesti: povećanje unosa voća i povrća dobra je polazna točka za vraćanje jetre na pravi put. 'Želimo manje prerađene hrane, a više neprerađene biljne hrane', kaže dr. Rao. To znači izbjegavanje zasićenih masti, slanine i prerađenog crvenog mesa dok povećavate unos nemasnih proteina i omega-3 masnih kiselina. Također treba odbaciti bijeli kruh zbog rafiniranih ugljikohidrata i umjesto toga prijeći na cjelovite žitarice.

Dr. Robbins ima još dobrih vijesti za kavopije, rekavši da je nekoliko studija pokazalo da konzumacija kave zapravo može štititi od kronične bolesti jetre. 'To je vjerojatno zbog njenih antioksidativnih svojstava i sposobnosti da smanji upalu', dodaje ona. I ne zaboravimo tjelovježbu: 'Održavanje zdravog načina života redovitim vježbanjem još je jedan način da se smanji količina masnoće pohranjene u jetri'.

Naposljetku, pravi mikronutrijenti ključni su za zdravlje jetre, ali bi idealno trebali dolaziti iz uravnotežene prehrane, a ne iz bočica dodataka prehrani. Nekoliko njezinih preporuka koje podupiru zdravu funkciju jetre su vitamin E (snažan antioksidans za koji se pokazalo da smanjuje upalu), vitamin D (za regulaciju rasta stanica i imunološke funkcije), vitamin B12 i folat (koji može pomoći jetri da preradi alkohol i lijekove), kao i cink, selen i magnezij. 'Magnezij igra važnu ulogu u mnogim enzimskim reakcijama u tijelu, uključujući one u jetri', kaže ona.

