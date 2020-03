Otac dvoje djece (60) odlučio je isprobati 157 vrsta droge i napisati knjigu: 'Pitao sam se koji je smisao života'

Kada netko kaže droga pomislite na one vrste koje se najčešće spominju - kanabis, kokain, ecstasy, meth, gljive i heroin. Iako se o njima najviše priča, postoji tu još bezbroj vrsta koje su neotkrivene. Jedan muškarac odlučio je učiniti 'uslugu' svima koji ne znaju kako djeluje koja droga i isprobao njih čak 157, prenosi LADBible.com.

Foto: Privatna arhiva

Otac dvoje djece, Dominic Milton Trott želi da ljudi znaju kako koja droga djeluje na organizam, pa je odlučio žrtvovati svoj. 60 - godišnjak objašnjava da je sve počelo kada je otišao u mirovinu i počeo se preispitivati o smislu života.



Prvo je otkrio ayahuascu - biljku koja dolazi iz Južne Amerike i izaziva halucinacije. Istraživao je, otputovao u Peru i uzeo drogu tijekom rituala šamanizma koji mu je otvorio oči. Nije ga bilo strah eksperimentirati i dalje, a došao je i na ideju da napiše knjigu o svojim iskustvima. "Zašto ne bih pružio ljudima informacije iz prve ruke ako to mogu."



Cijelo jedno desetljeće Dominic je istraživao i isprobavao droge, a potom dokumentirao svoja iskustva. Ovaj IT stručnjak na pitanje koja droga je najbolja odgovara: "Ovisno što tražite u tom trenutku. Ayahuasca me najviše transformirala. Kada vidite stvari iz druge perspektive i onda se vratite u realnost, imate to znanje i perspektivu koju nosite sa sobom i dalje. To me promijenilo - vidio sam društvo i kulturu iz nekog drugog kuta. Kada sam se vratio u realnost i dalje sam na to gledao kao kad sam bio pod utjecajem droge."

Uvijek je čekao barem tjedan dana prije uzimanja nove droge, a ponekad i duže ako ju mora detaljnije istražiti. Dok su neke bile dobro iskustvo, neke su bile vrlo bolne - fizički i psihički. Najgore su bile delirijant i sintetički kanabinoidi. Pokušao je i napušiti se od muškatnog oraščića (da, i to se radi), a kaže kako je to jedno od gorih iskustava.



"Probudio sam se usred noći i morao puzati na rukama i koljenima do zahoda. Prsti su mi 'odrvenili', vrtilo mi se i boljela me glava. Bio sam bolestan tjedan dana. Sada imam traume i strah od toga. Ovakve psihoaktivne tvari su jako toksične, doslovno trujete sami sebe."



Iskustvo s methom bilo je grozno jer je shvatio koliko se lako može navući na to. "Znao sam da ću poželjeti to opet uzeti. Dosta vremena mi je trebalo da se vratim u normalno stanje."



Sintetički kanabinoidi poput Black Mambe mogu uzrokovati jako puno problema, a Dominic kaže kako je od njih osjetio jaku anksioznost. Ležao je u krevetu i položaju fetusa i htio da agonija završi što prije. Tvrdi kako su mu ti trenutci pomogli da druge savjetuje i uvjeri da nikada to ne konzumiraju.



Ako njegova djeca požele eksperimentirati s drogom kaže kako bi mu bilo draže da znaju sve o tome. Na pitanje što oni misle o njegovom potezu kaže da ih je bilo sram i kako je siguran da svojim prijateljima nisu ispričali što radi. "Kada su djeca i prijatelji shvatili da to ne radim iz svog gušta već kako bi proširio svijest o tome kako koja droga djeluje, bilo im je lakše i prihvatili su to."