Osvojite vikend iz snova u zadarskom hotelu Falkensteiner Club Funimation Borik

Zima je pravo vrijeme da se opustite uz spa tretmane, a zahvaljujući jedinstvenoj all inclusive plus ponudi nećete morati razmišljati ni o čemu osim o tome kako razmaziti sebe.

Koncept all inclusive plus zadarskog hotela Falkensteiner Club Funimation Borik jedinstven je u Hrvatskoj. Gosti 24 sata mogu na raspolaganju imati minibar uključen u cijenu, besplatan room servis od ponoći do šest ujutro, veliki izbor internacionalnih pića, daleko širi od klasičnog kakav nude obični all inclusive paketi. Također, u cijenu je uključen i dio spa usluga, a s obzirom na to da je pred nama najhladniji dio godine, nema boljeg načina opuštanja od uživanja u saunama i raskošnim tretmanima kakve nudi Aquapura Thalasso & spa centar hotela Club Funimation Borik.

Večernji list svojim čitateljima daruje 1 x 2 noćenja za dvije osobe u hotelu Falkensteiner Club Funimation Borik koja uključuju jedinstvenu all inclusive plus ponudu. Sve što trebate učiniti da osvojite ovu vrijednu nagradnu jest odgovoriti na naše nagradno pitanje, a mi ćemo najoriginalniji i najkreativniji odgovor nagraditi vikendom iz snova za dvije osobe!

Natječaj traje od petka 28. 12. 2018. do srijede 2. 1. 2019. u 12 sati.

Sretni dobitnik bit će objavljen 3. 1. 2019. do 15 sati.