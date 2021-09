Napustila je posao kako bi postala kućanica: 'Volim brinuti o svom suprugu, svi muškarci trebaju biti razmaženi'

Katrina Holte (30) odlučila je živjeti kao kućanica iz 1950-ih nakon što je počela osjećati veliki stres zbog svog posla. Ona sada kuha i čisti, dok njezin suprug Lars (28) ide na posao i zarađuje.

“Osjećam se kao da živim kako sam oduvijek htjela. To je moj život iz snova i muž dijeli moju viziju. Ima puno posla, perem tone posuđa i rublja, a peglanje je konstantno, ali volim to i pomaganje i briga o suprugu čini me jako sretnom”, ispričala je Katrina za The Sun.

Svako jutro budi se u 4 i 30 kako bi svome suprugu napravila doručak:

Osim što se brine o kućanstvu, Katrina također voli krojiti haljine, pogotovo haljine inspirirane 50-im godinama. Iako kaže da njezine haljine nisu identična replika haljina iz toga doba, voli ih nositi jer se u njima osjeća ugodno i kao prava kućanica

“Osjećam se kao da sam rođena u pogrešnom desetljeću, pogotovo kad pogledam sve što se sada događa u svijetu. Osjećam se kao da pripadam u ljepše, staromodnije vrijeme, ali znam da se sve događa s razlogom i da je Božja volja da sam sada ovdje”, objasnila je.

Katrina se pobrine da večera bude na stolu kad Lars dođe s posla, a nakon jela par se opusti igrajući tradicionalne društvene igre poput Scrabblea, slušajući vinile i gledajući staromodne emisije.

"Moj novi život počeo je u rujnu 2018., nakon što sam napustila posao, koji me počeo iscrpljivati. Umorila sam se i nisam ispunila svoja očekivanja. Razgovarala sam s mužem i rekla mu da želim biti kućanica, a on je rekao da je to u redu. Bio je to fantastičan osjećaj kad sam dala otkaz. Sada mogu raditi što želim i voditi svoju kuću onako kako to želim. Sada sam kućanica s punim radnim vremenom”, ispričala je.

Njezin dan počinje u 6 i 30 sati kad se probudi i izloži muževu odjeću, spremnu za dan koji je pred njim, prije nego što mu pripremi doručak i spremi mu ručak. Nakon vlastitog doručka, radi 15 minuta vintage vježbi. Nakon vježbanja, ona se spremi za svoj radni dan te obuče svoje staromodne haljine i našminka se u stilu 50-ih.

“Cijela moja garderoba je inspirirana 1950-ima, sastavljena od haljina koje sam sama izradila po originalnim uzorcima. Uvijek se trudim izgledati najbolje što mogu. Najbolje se osjećam kad nosim haljinu u vintage stilu. Tako su lijepe i volim boje i tkanine tog doba”, kaže Katrina.

Zatim će provesti svoje vrijeme u pranju rublja, brisanju prašine, čišćenju te provjeravanju je li sve čisto i uredno. Nakon što obavi sve kućanske poslove i skuha ručak, ima vrijeme za sebe kada šiva haljine i isprobava nove uzorke. Večeru počinje kuhati oko 16 ili 17 sati kako bi sve bilo spremno kad se Lars vrati s posla.

“Kad Lars dođe kući, voli objesiti vlastiti kaput, što mi ne smeta. Čitala sam u knjizi iz 1950-ih da ako muškarac želi objesiti vlastiti kaput, ne biste se trebali osjećati kao da ste loša kućanica. Dajem mu čašu vode i ako večera nije sasvim spremna, tanjur grickalica poput sira, suhog voća ili orašastih plodova”, otkrila je.

“Moj muž jako cijeni ono što radim. Odrastao je u kući u kojoj je mami pomagao u kuhanju i čišćenju, pa ni na koji način nije dominantan. Izgleda umorno kad dolazi s posla, pa kad je stol postavljen i večera spremna, sretan je. Mislim da je muškarcu potrebna njegova žena kako bi se povremeno osjećao razmaženo. On to nikada ne bi očekivao od mene, ali moja je ideja bila živjeti ovako. Oduvijek mi je to bio san, od kada sam bila djevojčica”, zaključila je Katrina.

