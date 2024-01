Ona ima 32, a njen suprug 67 godina: 'Govore mi da sam s njim zbog njegove mirovine'

Žena je otkrila da je njezin suprug 35 godina stariji od nje, a kad su se prvi put upoznali, ljudi su govorili da njihova veza s razlikom u godinama 'nikada neće funkcionirati'. I ne samo to, također su optuživali Kelly Lizu Marie Wil (32) da je sa svojim muškarcem samo zbog njegove mirovine. Međutim, Kelly je dokaza da nisu u pravu, piše The Sun.

Objasnila da njezin muškarac ima 67 godina, a par se upoznao prije deset godina, kada je ona imala 22, a on 58 godina. Ono što je započelo kao prijateljstvo ubrzo je procvjetalo u romansu, a sada, u isječku koji je podijelila na društvenim mrežama, osvrćući se unatrag, Kelly je objasnila: '10 godina je prošlo u trenu'.

U novom videu koji je brzo postao viralan na internetu, Kelly je priložila audiozapis iz Adeline hit pjesme 'When We Were Young', dok je podijelila najnovije slike sa svojim mužem. Uz to priložila je fotografiju s početka njihove veze te dodala: 'Ovo me podsjeća na vrijeme kada smo bili mladi'.

U drugoj snimci objavljenoj na društvenim mrežama, Kelly tvrdi da su joj ljudi, kada je tek krenula sa svojim suprugom, često govorili: 'To nikad neće uspjeti, ti imaš 22, a on 57 godina'. Međutim, dokazala je da nisu bili u pravu: 'Šest godina braka i još uvijek traje. Godine su samo broj'.

Snimka na TikToku, objavljena pod korisničkim imenom @kellylizamariewil, mnoge je očito ostavila u šoku, jer je u samo jednom danu ekspresno skupila 486.300 pregleda. No, korisnici društvenih mreža bili su podijeljeni u pogledu videa - dok se neki slažu da su godine samo broj, nisu svi bili tako ljubazni.

Jedna je osoba podijelila svoje iskustvo: '24 godine razlike u godinama, 22 godine zajedno'. Druga je dodala: 'To su samo brojke i oboje ste odrasli, ako ste sretni i tako izgledate, volite se i uživajte u životu, to se događa samo jednom'. Treći je komentirao: 'U vezi sam s razlikom u godinama (slična razlika u godinama kao i vaša) i to je daleko najbolja veza koju sam ikada imao'.

Ali, nisu svi bili tako pozitivni, a mnogi su Kelly optužili da je bila sa suprugom samo kako bi zatražila njegovu mirovinu. Jedan korisnik je napisao: 'Još par godina i neće ga biti i onda je ta mirovina tvoja'. Drugi je dodao: 'Dobit ćeš tu penziju', a treći samo napisao: 'Joj, ali zašto?'.

