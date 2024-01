Jeste li dovoljno hrabri? Ove seksualne odluke morate donijet za Novu godinu!

Donošenje novogodišnjih odluka prilično je besmisleno. Kad dođe veljača, zaboravili smo koje smo odluke donijeli, a kamoli da smo ih se pridržavali. No, to ne znači da nema koristi od razmišljanja o tome što u vašem životu funkcionira, a što ne i isprobavanja učinkovitijih strategija kako biste ga učinili boljim. Neka 2024. bude vaša najbolja seksualna godina donošenjem ovih transformativnih odluka, kako piše Daily Mail.

Započnite seks kao što to čini vaš partner: To je jedna od najznačajnijih promjena koje možete unijeti u svoj seksualni život. 'On/ona nikad ne započinje seks' uvijek je među prve tri pritužbe parova na seks. Ako je vaš partner uvijek taj koji predlaže seks, poruka je da se seksate samo da biste njemu ugodili. Biti onaj koji će inicirati seks daje im do znanja da mislite da su privlačni.

VEZANI ČLANCI:

Brinite manje o učestalosti, više o kvaliteti: Ovo je najčešća pogreška koju parovi čine kada pokušavaju poboljšati svoj seksualni život: fokusiraju se na to koliko često, a ne na to koliko je dobro. Jednom u dva tjedna polusatni seks koji je razigran i ugodan učinit će vas oboje mnogo sretnijim nego mrko pridržavanje režima seksa koji se mora imati tri puta tjedno. Seksualno zadovoljstvo ne mjeri se koliko ste puta to učinili, sve je u raspoloženju, povezanosti i intimnosti.

Prestanite misliti da seks znači snošaj: Seks je svaka vrsta erotske stimulacije. Zadnji put kad ste imali 'seks' nije bio zadnji put kad je došlo do penetracije. Zamislite seks kao bombonijeru. Jedenje cijele kutije u jednom potezu je zabavno, ali dopustiti si samo jedno i odvojiti vrijeme da u njemu uživate i u potpunosti ga cijenite, može biti još isplativije.

Budite nježni prema svom tijelu: Ne znači samo dobro jesti, vježbati i pokušavati kontrolirati stres. Nemojte biti kritični ako nije u skladu s društvenim stereotipom ili vašom vlastitom percepcijom o tome što je privlačno. Najbolji dar koji možete dati sebi i partneru je prihvatiti tijelo u kojem ste rođeni. Sjajan je cilj biti zdrav; naučiti voljeti svaku malu izbočinu i 'nesavršenost' još je bolje. Nemoguće je biti seksualno samouvjeren bez samopouzdanja u svoje tijelo: opustite se i uživajte u svojim i tuđim hirovima.

VEZANI ČLANCI:

Budite razigrani: Većina nas seks shvaća previše ozbiljno. Odbojni smo ako se naš partner smije tijekom seksa, priča ili dopusti da njegova pozornost pokoleba čak i na trenutak. Seks je zabavan! Što je veselije to bolje. Seks koji je neko vrijeme požudan, a zatim postane glup, a zatim se nastavlja, zdrav je seks. To pokazuje da niste vezani pravilima. Opustite se i oslobodite se pritiska.

Probajte nove stvari - zbog nje, ne zbog njega!: Društvo ima muškarce koji se žale na partnerice koje nisu 'dovoljno pustolovne', ali stvarnost je da je ženama potrebno više erotske raznolikosti nego muškarcima. Nedavna studija pokazala je da je dvostruko veća vjerojatnost da će žene izgubiti interes za seks nakon godinu dana zajedničkog života ili dok žive s partnerom nego muškarci. To nije zato što žene ne vole seks. Žene u studiji odustale su od seksa jer ponuđeni seks nije bio dovoljno zanimljiv da bi ih doveo u iskušenje. Zašto onda žene često odbijaju partnerov prijedlog da isprobaju nove stvari? Obično zato što ih ne zanima što im muški partner predlaže. Muškarci bi trebali prestati misliti da je njihova partnerica upravo 'prestala sa seksom' i umjesto toga seks koji imaju treba učiniti zanimljivijim i više skrojenim prema njezinu ukusu.

Često razgovarajte o seksu: Ako zajedno možete iskreno razgovarati o seksu, možete riješiti svaki seksualni problem na koji naiđete. Nemogućnost razgovora o seksu znači da bi i najmanji problem mogao srušiti cijelu stvar. Naša tijela, želje i potrebe se vremenom mijenjaju i ponekad se zbog toga osjećamo ranjivo. Uvijek postoji vrijeme kada penis nije u erekciji, kada je seks bolan, kada želja opadne ili nestane. Razgovarajte o tome s partnerom i problem je lako riješen.

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak...