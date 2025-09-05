Odmori su savršeno vrijeme za donošenje važnih životnih odluka: Ovih 10 ljudi donose dok se opuštaju

Na godišnjem odmoru mnogi žele potpuno isključiti mozak i biti bez briga, bez rokova i bez ikakvih teških odluka. Upravo to je čar odmora: prilika za odmaknuti se od svakodnevice i uživati u trenutku. No, novo istraživanje otkriva da se ključne životne odluke često donose tijekom uživanja na suncu na odmoru. Istraživanje provedeno na dvije tisuće odraslih osoba pokazalo je da više od tri petine vjeruje da odmor može biti "transformativan", a četiri od deset ispitanika priznalo je da su donijeli značajne životne odluke upravo tijekom putovanja.

Studija, koju je naručila online putnička agencija loveholidays, otkrila je da se mnogi osjećaju opuštenije na odmoru, što pomaže jasnijem razmišljanju, pa je tako više od četvrtine turista odlučilo je promijeniti karijeru tijekom odmora. U međuvremenu, svaki peti shvatio je da je vrijeme za osnivanje obitelji, piše Daily Express. Psihologinja Jo Hemmings, koja je surađivala s pružateljem usluga odmora, objasnila je da odmor ima transformativnu moć. "Kada se odmaknemo od svojih rutina, tada se događa nešto čarobno: dajemo si slobodu da jasno vidimo, razmišljamo drugačije i donosimo odluke iz svježe perspektive. Oslobođeni pritisaka, problema i distrakcija, ljudi s novostečenom jasnoćom kreću u karijeri, biraju veze i postavljaju osobne ciljeve", objasnila je.

Više od polovice onih koji su donijeli značajnu odluku tijekom odmora, ali je nisu uspjeli ispuniti, na kraju su požalili. "Zanimljivo je vidjeti koliko nas odmore smatra životno promjenjivima. To je dokaz njihove važnosti i povjerenja koje polažemo u njih da preoblikuju našu svakodnevicu", rekla je Hemmings.

Ovih 10 velikih odluka ljudi donesu na odmoru: početak dijete ili potpune promjene životnog stila, promjena karijere, prijava na neku aktivnost (npr. teretana, tečaj, volontiranje), odluka o osnivanju obitelji, planiranje pokretanja vlastitog posla, kupovina nekretnine ili odluka o preseljenju, prekid veze, davanje otkaza na poslu, spontana prosidba, odluka o vjenčanju u tajnosti

Psihologinja je objasnila i da različite destinacije mogu ponuditi različite vrste jasnoće. "Bilo da se radi o opuštajućoj prirodi luksuznog aranžmana ili o uzbuđenju užurbanog grada, odmori pomažu ljudima da izađu iz svog uobičajenog načina razmišljanja i vrate se s obnovljenim osjećajem smjera", zaključila je Hemmings.