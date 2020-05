Objavila seksi selfie, pa onda shvatila da je u pozadini nešto užasno

Shannon Butt (22) iz Ujedinjenog Kraljevstva nedavno je podijelila fotografiju iz kupaonice na svom Instagram profilu te tek nakon nekog vremena shvatila da se u pozadini fotografije vidi njezin dečko, koji se upravo briše nakon velike nužde, prenosi unilad.co.uk. Njezini prijatelji prvi su na fotografiji primijetili odraz dečka i upozorili je na njezinu grešku te je dobro nasmijali.

Kada je bliže pogledala svoju fotografiju, Shannon je vidjela svog dečka Henryja kako briše stražnjicu nakon odlaska na zahod. “Bila sam s prijateljima i umrli smo od smijeha kada smo vidjeli fotografiju. Prva pomisao mi je bila da odmah moram obrisati to sa svog profila, ali su mi prijatelji rekli da moram to objaviti na Twitteru jer je stvarno presmiješno”, rekla je Shannon.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6