Brijao se i porezao pa je tužio proizvođača britvica: Dobio je odštetu od šest tisuća dolara

Porezotine kod brijanja nisu rijetka pojava. No, jedan je čovjek uspio dobiti odštetu od 6.250 dolara jer se porezao tijekom brijanja. Nick Silverthorn (48) kupio je brijač marke iz supermarketa u svojoj lokalnoj trgovini. Kada je došao kući i upotrijebio brijač prvi put, tada je posjekao oba obraza. Otkrio je da je jedna od oštrica bila odvojena te je smatrao da je brijač bio neispravan, piše New York Post.

Umjesto da svoje posjekotine pripiše iskustvu, odlučio je tužiti proizvođača brijača. No, sigurno nitko, osim Nicka, nije očekivao da će proizvođač izgubiti na sudu, no upravo se to dogodilo. Nick je dobio izvansudsku nagodbu protiv jednog od najvećih svjetskih proizvođača brijača, Wilkinsona Sworda. "To nije bila obična posjekotina od brijanja. Brijač mi je rasjekao kožu. Moje su posjekotine krvarile više od dvadeset minuta. Poduzeo sam nešto da zaštitim druge jer možda neće imati sreće kao ja. Ovo je bila ozbiljna greška. Bilo je pitanje principa suočiti se s velikim igračima, ja sam to učinio i pobijedio", objasnio je Nick.

Nick je želio izgledati svježe tijekom posjeta svoje rodbine za vrijeme blagdana. Stoga je posjetio lokalnu trgovinu u Londonu i kupio brijač. No, ubrzo je završio s posjekotinama. "Stavio sam toplu vodu i losion za brijanje i bio sam na autopilotu. Počeo sam se brijati s jedne strane jednim potezom, a zatim još jednim s druge strane. Nakon nekoliko sekundi sam primijetio da sam počeo jako krvariti na lijevom obrazu, a zatim i na desnom. Prije nego što sam shvatio, krv mi je počela curiti niz lice", opisao je Nick.

Za razliku od prijašnjih puta kada je posjekao lice, rekao je da se ovoga puta osjećao potpuno drugačije. "Krv je samo dolazila. Zbog rana na licu, trebalo mi je gotovo pola sata tapkanja s maramicama prije nego što je krv konačno prestala izlaziti iz posjekotina", ispričao je krajobrazni vrtlar. Zatim je pogledao brijač te je vidio da je jedna od oštrica bila odvojena. "Kada sam vidio oštricu kako visi, tada sam pomislio da je to moglo napraviti veliku štetu. To nije bila obična ogrebotina ili posjekotina. Brijem se trideset godina i nikad nisam imao ovakve posjekotine", rekao je.

Nick je rekao rođaku neka fotografira njegove posjekotine, a sačuvao je brijač, kutiju i račun kao dokaz. Trebali su tjedni da Nickove rane pravilno zacijele te su ostavile ožiljke na obrazu. Nick je objasnio i da je trauma od rezanja dovela do toga da je imao noćne more koje su se ponavljale mjesecima nakon događaja. "Imao sam loše iskustvo s operacijama i krvlju u prošlosti i to me vratilo i stalno sam u snovima viđao krv na svom licu. Bilo je to loše vrijeme za mene", ispričao je. Umjesto da baci neispravan brijač, Nick je kontaktirao stručnjake za odgovornost proizvoda. Oni su kontaktirali lokalnu trgovinu koja ih je uputila na proizvođača brijača Wilkinson Sword.

Proizvođač je poslao brijač na testiranje, a mjesec dana kasnije ponudili su nagodbu za njegovu tužbu u iznosu od 6.250 dolara, bez priznanja odgovornosti. "Nema puno ljudi koji bi se posjekli pri brijanju i pomislili tužiti jednu od najvećih svjetskih tvrtki za brijače. Ali Nick je to učinio, i zadržavši brijač kao dokaz, dobio je nagodbu. To pokazuje da, ako vas neki proizvod ozlijedi, može postojati valjana tužba, bez obzira koliko velika bila tvrtka", zaključio je stručnjak za odgovornost proizvoda Jack Klein koji je u deset mjeseci riješio slučaj u Nickovo ime.