Nesretan je u braku jer se supruga ne želi seksati i s drugim muškarcima: "To me najviše pali"

Jedan je muškarac sa The Sun priznao da ga gledanje njegove žene dok ima seks s drugim muškarcima najviše uzbuđuje, ali ona je rekla da više ne želi to raditi. On se sada osjeća prevareno i ne zna kako da promijeni njeno mišljenje o tome.

On ima 49 godina, a njegova žena 48. U braku su 20 godina i imaju dvoje odrasle djece. Muškarac priznaje kako je sa ženom oduvijek imao avanturistički seks – na ljuljački, grupni seks, zamjena partnera i još mnogo toga. Ali, daleko najuzbudljivije mu je bilo kada mu je žena dopustila da ju gleda kako ima seks s drugim muškarcem. „Ponekad bih gledao krišom, iza vrata. Drugi put, ako se drugi muškarac slaže, bio bih u sobi s njima“, dodaje. Što je njegova žena bila uzbuđenija, to se i on više palio.

Tvrdi da nikada nije osjećao ljubomoru jer je znao da ona to radi koliko za njeno zadovoljstvo, toliko i za njegovo. Nakon seksa s drugim muškarcem, muž i žena bi sjeli, razgovarali o tome i onda vodili ljubav. Međutim, zadnjih nekoliko godina žena se više ne želi upuštati u takva iskustva. „Libido joj se smanjio i nije toliko sigurna u svoje tijelo ili izgled iako joj kažem da je još uvijek seksi“, dodaje ovaj nesretni muškarac kojem nedostaje gledati kako njegovu ženu drugi muškarci dovode do orgazma.

Kaže da svoju ženu jako voli, ali da ga trenutna situacija jako nervira te mu se čini da je prekršila neizgovoreni dio njihovog bračnog ugovora. Dodaje i da je imao voajerističke sklonosti otkad je bio dječak te da je špijunirao svoju dadilju dok je imala seks sa svojim dečkom na sofi, kad je mislila da dječak spava. Sada, jedini način na koji se ovaj muškarac može uzbuditi je maštanje o prijašnjim događajima, ali kaže da to nije isto. Žena ga je zamolila da ju prestane pritiskati da to i dalje radi, ali njegova je želja za gledanjem jednostavno prevelika.

Stručnjakinja za odnose odgovorila mu je na ovaj problem i poručila da ne može natjerati svoju ženu da učini bilo što seksualno protiv njezine volje. Dodaje i da je pritisak koji muž vrši nad ženom uvredljiv i da će na kraju uništiti njihov odnos. „Pristanak na određenu seksualnu praksu nije dugoročni ugovor, to je nešto što se daje u svakoj pojedinačnoj prilici u kojoj par ima seks. Želje ljudi se mijenjaju tijekom godina. Voljeti nekoga znači prihvatiti to i prilagoditi se“, objašnjava savjetnica. Tvrdi i kako bi muškarac trebao potražiti pomoć, ako je njegova potreba za voajerstvom toliko jaka da mu kvari brak. „Ako volite svoju ženu, morate pronaći druge načine za postizanje seksualnog zadovoljstva“, zaključuje.

