Nemojte pretjerivati: Evo koliko vode dnevno trebaju piti vaši kućni ljubimci

Kako vrijeme postupno postaje toplije, tada biste mogli primijetiti da vaš ljubimac ima povećanu žeđ, osobito nakon šetnje ili igre u vrtu. No, znate li koliko dodatne vode je sigurno dati vašoj mački ili psu? Veterinar Ben Simpson-Vernon podijelio je informativni video o tome TikToku, piše Express.

"Normalna potrošnja vode je oko 50 dnevno po kilogramu tjelesne mase. Dakle, ako imate tipičnu, prosječnu mačku od četiri kilograma, ona bi trebala piti otprilike 200 mililitara vode", objasnio je. Dodao je, iako se čini da je 200 mililitara puno, ako vaš ljubimac uživa u vlažnoj hrani, on će iz nje dobivati puno tekućine, čime se smanjuje preporučena količina.

"Također, ako mačka boravi izvan kuće, mogla bi vani piti vodu pa će piti manje unutar kuće", rekao je. Rekao je da se za psa od 10 kilograma očekuje da će popiti 500 mililitara vode unutar 24 sata. "To je prilično velika količina, ali opet imajte na umu da će varirati ovisno o tome koliko su psi aktivni, koliko im je toplo. Ako puno dahću, gubit će više tekućine tijekom toplog dana pa se od njih očekuje da piju više vode", objasnio je veterinar.

Međutim, Ben je upozorio da povećana konzumacija vode može biti ozbiljan problem i potencijalni simptom nekoliko medicinskih stanja poput dijabetesa, bubrežnih bolesti, hormonalnih problema ili bolesti jetre. "Uvijek kažem vlasnicima da, ako su primijetili promjenu u navikama pijenja vode svojih ljubimaca, trebaju izmjeriti 24-satnu potrošnju vode", objasnio je veterinar.

Da biste to postigli, Ben je sugerirao da napunite njihovu zdjelicu za vodu na početku dana i pratite svaku dopunu tijekom 24 sata, a zatim oduzmete tu količinu od vode koju ćete im dati sljedeći dan. "Ako piju 100 mililitara vode po kilogramu tijekom dana, to bi bila litra za psa od 10 kilograma, onda to postaje pretjerano. Ako primijetite bilo kakvu promjenu u njihovim uobičajenim navikama pijenja vode, prijavite to svojem veterinaru", rekao je Ben.

Slažući se s Benovim savjetom, dobrotvorna organizacija Cats Protection navela je sljedeće preporučene količine unosa vode za mačke pa bi tako mačić do tri mjeseca (1,4 kilograma) trebao biti 70 mililitara vode, dok je mačiću od šest mjeseci (2,7 kilograma) potrebno 135 mililitara. Srednja mačka od četiri kilograma dnevno bi trebala popiti 200 mililitara vode, dok je preporučena količina za veliku mačku od šest kilograma 300 mililitara.

"Ako ste zabrinuti zbog bilo kakvih promjena u ponašanju vaše mačke, uključujući promjene u njihovim uobičajenim navikama pijenja, to može biti znak zdravstvenog problema. Posavjetujte se s vašim veterinarom da biste provjerili postoji li neki problem", zaključili su iz organizacije.