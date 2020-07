Nemogućnost erekcije ili postizanja orgazma: Ovo su najčešći problemi koji se događaju muškarcima u krevetu

Otežano postizanje orgazma ne događa se samo ženama - i muškarci se susreću s tim problemom, ali i mnogim drugim u spavaćoj sobi. Stručnjakinja za seks i veze, Tracey Cox, otkrila je za Daily Mail koji su problemu najčešći i kako si pomoći.



Problemi s erekcijom

Gotovo svi muškarci barem su jednom doživjeli problem s erekcijom, a uzroci su razni. Mogu biti fizičke, ali i psihološke prirode. Stres, depresija, iscrpljenost ili možda koja čašica alkohola i teško je postići erekciju. Također, Tracey kaže da neslaganje partnera u vezi može dovesti do ovog problema jer kako ćete funkcionirati u krevetu, ako imate probleme u odnosu? Naglasila je da se ne brinete ako se to dogodilo jednom, dva puta, ali ako se često događa trebali biste istražiti u čemu je problem.



Nemogućnost postizanja orgazma

Dok su žene navikle da im neće svaki seks donijeti orgazam, muškarci ostanu šokirani kada se to njima dogodi, ali i žene - one odmah pomisle da nisu dovoljno privlačne. To nije baš tako, otkriva Cox. Postoji jako puno razloga - alkohol, lijekovi koje uzima ili je jednostavno već previše puta tog dana doživio vrhunac. Ako se događa često, bitno je da partneri o tome razgovaraju, pronađu uzrok i rješenje.

Orgazam se dogodi prebrzo

Preuranjena ejakulacija najčešći je problem i ne, ne događa se samo mladim muškarcima. Njih čak 20 do 30 posto smatra da seks traje puno kraće od onoga koliko bi htjeli. To se može dogoditi jer dugo nije imao odnose ili radi nešto što ga maksimalno uzbuđuje. Terapeutkinja savjetuje da isprobate tehniku 'stiskanja'. "Stisnite penis na predjelu ispod glavića prije vrhunca. Masturbirajte sat vremena prije odnosa s partnericom, i to što češće. Također, možete pratiti ritam partnerice i potruditi se da ona bude prva koja će doživjeti orgazam."



Nezainteresiranost za seks

Michele Weiner Davis, terapeutkinja, zaključila je nakon dugo godina rada da 25 posto Amerikanaca ne želi seks, a njezina teorija izazvala je bijes mnogih. Davis nije htjela odustati od svoje tvrdnje, a otkrila je i zašto muškarci odbijaju seks. "Žene su postale slobodnije kada je seks u pitanju - traže ga jako često. Muškarcima na ego utječe vaša veća požuda za odnosima."



Cox kaže da se ponekad ne podudara libido partnera, nekim ljudima je jači, nekima slabiji. "Treba pronaći kompromis. Uvijek možete predložiti novitete. Počastite se novom seks -igračkom ili predložite nešto uzbudljivo što bi vas oboje moglo maknuti iz dosadne rutine", zaključila je.