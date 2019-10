Ne znate koliko često i kako se peru jastuci? Imamo rješenje

Ako još niste sigurni biste li stavili svoj jastuk na pranje razmislite samo o tome što se sve skuplja na njemu - znoj, prašina, grinje i ulje od kose. Ako vam ovo nije dovoljan razlog, mrtve stanice kože i bakterije iz sline bi vas trebale potaknuti da zaista prekinete sve što radite i stavite svoj jastuk na pranje. Iz Mind Body Green magazina savjetuju kako da najbolje operete svoj jastuk.

Kako često bi trebali prati svoje jastuke?

Kao i posteljinu i jastuke bi trebalo prati jednom tjedno, a pranje možete odgoditi na svaka 3 do 6 mjeseca u slučaju da imate jastučnicu koja štiti od grinja, no s obzirom na to da to nije proizvod do kojega možete lako doći, čitajte dalje.

Kako ih oprati u perilici rublja?

Za početak biste trebali pogledali ima li jastuk posebna uputstva i možete li ga uopće staviti u perilicu. Ako ga možete prati u perilici, stavite na sporo pranje i u perilicu rublja stavite prašak za pranje i oko dva decilitra octa. Također, namjestite pranje na niskoj temperaturi za sintetičke jastuke i na hladno pranje za jastuke od perja. Bilo bi dobro da odjednom perete dva jastuka kako se ne bi previše vrtjeli u perilici. Nakon što ih isperete od praška i octa, stavite na još jedno ispiranje kako biste bili sigurni da je sav sapun ispran. Kada ih operete, stavite ih sušiti van na svjež zrak i sunce.

Kako ručno oprati jastuke?

Ako su vaši jastuci preveliki za vašu perilicu rublja, možete obaviti sličan proces u kadi. Napunite svoju kadu vodom, dodajte prašak za pranje i ocat, a po želji možete dodati i sodu bikarbonu. 'Masirajte' svoje jastuke nekoliko minuta, zatim ih isperite i stavite van na sušenje. Jako je bitno da ih unesete unutra tek kada su potpuno suhi jer bi inače na njima mogla nastati plijesan.

Još savjeta da vaši jastuci budu tip-top

Ako imate sušilicu rublja, možete jastuke ubaciti u sušilicu, a bilo bi idealno da imate vunene loptice za sušilicu na koje bi mogli kapnuti par kapi eteričnog rublja i vaši bi jastuci predivno mirisali. U sušilicu biste ih trebali staviti na nisku temperaturu. Ako pak nemate sušilicu za rublje, možete ih staviti van na sunce, osim ako je u pitanju lateks. Jastuci od lateksa ne smiju na sunce jer bi samo požutjeli.

Koliko često bi trebalo mijenjati jastuke?

Klasičan jastuk bi trebalo mijenjati svake dvije godine, ovisno o materijalu. Jastuke od lateksa bi trebalo mijenjati svake 2 do 3 godine, jastuke od perja svakih 12 do 36 mjeseca, sintetički jastuk svakih 18 do 24 mjeseca, a jastuke od poliestera svakih 6 do 24 mjeseca.

Pretpostavljamo da jastuke ne kupujete toliko često zato prihvatite savjete o pranju kako bi održali njihovu higijenu, a time i svoje zdravlje.

