Jeste li znali da sol može pomoći u borbi protiv puževa i mrava, a služi i za čišćenje tvrdokornih mrlja?

Sol je namirnica koja hrani daje poseban okus, ali isto tako se može staviti u kavu kako bi se smanjila gorčina. S druge strane, sol se može koristiti i u nekim kućanskim poslovima, ali i za ublažavanje boli nakon uboda. Evo još nekih zanimljivih situacijama u kojima sol može poslužiti kao prva pomoć.

Uklanjanje mrlja od vina s tepiha

Kada se vino prolije, treba reagirati što prije, kako se tekućina ne bi ubila u tkaninu, u ovom slučaju u tepih. Dok je mrlja još mokra, na nju se stavi bijelo vino kako bi se uklonila crvena boja mrlje, a potom se uz pomoć spužvice i hladne vode upije tekućina. Iduće se stavi sol, pričeka oko deset minuta i usiše nastali nered.

Protiv gorčine u kavi

Ako netko pije kavu bez šećera, sol će učiniti svoje kako kava ne bi bila gorka. Sol će neutralizirati okuse i smanjit će se okus gorčine u ustima.

Mrlje od vode na drvenoj podlozi

Često se dogodi da na drvenom stoliću ostanu mrlje od čaše vode, a to se može riješiti vrlo jednostavno. Jedna čajna žlica soli pomiješa se s nekoliko kapljica vode kako bi se dobila smjesa koja nalikuje pasti. Smjesa se treba nježno utrljati spužvom na mrlju i ponoviti nekoliko puta, dok mrlja ne nestane.

Lijek za grlobolju

Poznato je kako grgljanje slane vode pomaže kod grlobolje jer ubija bakterije i ublažava iritacije.

Puževi ne vole sol

Imate probleme s puževima? Sol je rješenje. Posipajte sol po vrtu i idućeg dana više neće biti dosadnih napasnika. Osim puževa, ni mravi ne vole sol. Stavite sol na mjesto gdje vidite mrave i oni više neće koristiti taj put.

Mrlje od trave

Poznato je kako je neke mrlje teže ukloniti s odjeće, a ovdje uskače sol. Na mrlju od trave je potrebno staviti smjesu soka od iscijeđenog limuna i soli i sve jednostavno utrljati polovicom limuna. Mrlja će nestati.

Ubodi insekata

Sol će odlično djelovati za ublažavanje boli kod uboda pčele ili pak za smirivanje svrbeža kod uboda komaraca. Potrebno je pomiješati vodu sa soli i staviti na ubod.

Dulji život četkice za zube

Novu četkicu je potrebno staviti u malu posudu ili šalicu u kojoj se nalaze vruća voda i sol. Potom ih je potrebno ostaviti u otopini 10 do 15 minuta. Kasnije ih se jednostavno ispere hladnom vodom i to je to.

