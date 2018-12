Ne žele čipkaste grudnjake, žicu i dekolte, žene kupuju ovo...

Što čini donje rublje seksepilnim? Krije li se tajna u tome što skriva, što otkriva, u materijalu ili boji? Jesu li privlačniji retro komadi koji podsjećaju na pin up djevojke iz 1950-ih ili modernije, futurističke verzije?

Svi ti elementi itekako su bitan dio razumijevanja namjene seksi donjeg rublja koje je u zapadnom svijetu dio ženske garderobe već stoljećima i poput odjeće kojom ga prekrivamo, itekako robuje modnim trendovima. Još kada je Vogue prije nekoliko sezona objavio kako su grudi out, žene diljem svijeta zastale su. Kako točno dio tijela može biti out? No, crveni tepih ne laže - broj dekoltea na događajima koji okupljaju slavne u stalnom je padu. Stisnute, zgurane grudi koje su desetljećima bile znak privlačnosti i najjednostavniji način za natjerati muškarca da se okrene za vama, otišle su u ropotarnicu povijesti, a ove godine seksepil su preuzela - ramena i odijela. Valja spomenuti da je značajnu ulogu odigao i #me too pokret, koji je postao viralan u listopadu 2017., u jeku afere s hollywoodskim producentom Harveyjem Weinsteinom.

Je li konačno došlo vrijeme kada ćemo konačno prihvatiti svoja tijela i prestati s potrebom da budu savršena? Ni blizu - istraživanje koje je proveo Dove pokazalo je kako je tek 20% žena zadovoljno svojim tijelom. Upravo ovo inspiriralo je 54-godišnju Elle Macpherson, ženu poznatu pod nadimkom The Body, da krene u preispitivanje koncepta donjeg rublja. Iako je u industriji već 27 godina, njezina nova kolekcija, kako sama kaže, konačno je ono u što vjeruje.

- Ideja seksepila itekako se promijenila od vremena kada sam ja bila supermodel. Sad imam dvije pokćerke koje su tinejdžerice i one su mi bile na umu kad sam dizajnirala novu kolekciju. Kupuju donje rublje u Victoria’s Secretu - nemojte me krivo shvatiti, nema ništa loše u Victoria’s Secretu, no ja sam htjela ponuditi alternativu za ono što mlade žene doista jesu danas. Rublje koje kaže da istovremeno možete biti lijepe, snažne, seksi, sportski tip i kul, i da vam uz sve to može biti udobno. Spektar ljepote se definitivno proširio od vremena kad sam ja počela s manekenstvom - žene se sve manje moraju uklapati u kalupe. Konačno više nisam opterećena čipkastim donjim rubljem - želim grudnjake koji dobro izgledaju ispod stvari koje najviše žena nosi: šarenih T-shirtova i bijelih majici. Poanta donjeg rublja je da vam je udobno, da ste lijepe i opuštene, ne da sputava, grebe i boli - ponosno će Elle o kolekciji Elle Macpherson Body. Upravo ovo trend je kojeg, uz bivše supermodele, sve više vole i obične žene: čak trećina prodanih grudnjaka na Net-a-Porteru su mekani modeli bez žica i spužvastih košarica, a čak i sam Victoria’s Secret predstavio je bralettes - trokutaste modele koji su sličniji topovima no krutim grudnjacima u kojima grudi izgledaju poput kugli sladoleda.

Možda se tajna novog pogleda na grudi krije u povratku ’70-ih, doba kad je estetika bila opuštenija, mekša i ženstvenija. Svakoj ženi koja je osjetila žicu koja se zabada u kožu ili neugodno guranje push up grudnjaka ove vijesti izvući će osmijeh na lice, mada se možda prerano veselimo. Za razliku od sedamdesetih, slobodne grudi koje promoviraju dizajneri danas često su rezultat estetskih zahvata, ili dobre genetike i blagonaklonosti sile teže, a lijep dekolte ostaje pri vrhu popisa koje muškarci najviše vole vidjeti na suprotnom spolu. Dvostruki standardi koji dolaze s njim jednako su snažni: istraživanja pokazuju kako bi vam mogao olakšati dobivanje posla, no i otežati da vas na spomenutom poslu ozbiljno shvate. Kako onda pronaći pravu mjeru? Raskrstiti u potpunosti sa čipkom i push upom i prepustiti se pamučnim topovima? Kako čipkasto donje rublje nije ni blizu odlaska u povijest pokazao je jedan od najvećih trendova na modnim pisama ove sezone - dizajnerske kreacije koje doista izgledaju kao da ih je netko izvukao iz ladice s vešom.

No, trend nošenja donjeg veša kao odjeće za izlazak nije ništa novo - samu frazu “donje rublje kao gornje” skovao je 1980-ih Malcom McLaren koji je s Vivienne Westwood osmislio njezinu zimsku kolekciju. Njihovo stiliziranje grudnjaka preko majici inspiriralo je Jean Paul Gaultiera za njegove najprepoznatljivije kreacije: haljine s korzetima i grudnjake koji su izgledali kao korneti. Azzedine Alaia krenuo je s dizajniranjem odjeće koja je bila toliko pripijena da je ispod nje bilo skoro nemoguće nositi donje rublje, te je pokrenut novi smjer u izradi donjeg rublja - nevidljivi veš, čiji je postanak olakšao izum Lycre. Među obožavatelje nošenja haljina koje sliče na spavaćice svrstao se i John Galliano, a u posljednje vrijeme na piste ih vraćaju Alexander Wang i Calvin Klein. I dok žene u Velikoj Britaniji priznaju kako najčešće kupuju seksi donje rublje kako bi impresionirale partnera, a na kraju iz cijele ladice najčešće nose tek dva modela, čak trećina sudionica rekla je kako posjeduje niz grudnjaka koje nikad nije niti odjenula. S druge strane, Francuskinje donje rublje obožavaju - ulice njihovih gradova obiluju trgovinama s donjim rubljem, pa čak i u najmanjim gradovima. Osim što su najpoznatiji brandovi donjeg rublja prigrlili francuska imena (La Perla, Agent Provocateur, Kikki de Montparnasse), pripadnice najromantičnije nacije ovaj odjevni predmet shvaćaju itekako ozbiljno - čak 20% njihove godišnje potrošnje na odjeću rezervirano je upravo za rublje.

- Većina Europljanki zazire od seksi rublja jer misle da je vulgarno ili ga nemaju za koga odjenuti ili misle da nisu takav tip žene. Znate što? Naše bake, pa čak i majke, su se borile da mi možemo biti takav tip žene - da postanemo svjesne zadovoljstva zavođenja i ugađanja muškarcu. Zabavno je, zaigrano i prirodno. Francuskinje najbolje znaju da to što žele osvojiti muškarca ne znači da su slabe. Na kraju krajeva, kad kupujete donje rublje, prvo morate zavesti sebe. Odabrati veš u kojem izgledate fantastično, koji ističe najbolje na vašem tijelu - to je poput ljubavnog plesa sa samom sobom - tvrdi blogerica Tonya Leigh. Stoga, kada opet krenete u kupovinu donjeg rublja, imajte na umu kako zadovoljiti njega, ali i sebe. Budite poput Francuskinja i poslušajte savjet The Body: - Kad se žene skidaju, skoro uvijek okrenu leđa partneru, zato sam htjela napraviti donje rublje koje je prekrasno i sa stražnje strane. Zanimljive naramenice grudnjaka koje se sužavaju po sredini leđa lijepo ističu ramena i u njima ćete izgledati utrenirano - kad je donje rublje u pitanju, uvijek se zapitam: ako nemam savršeno tijelo, kako mogu napraviti da što bolje izgleda.

