Ne volite zvuk svog glasa? Niste jedini - evo zašto se to događa

Za mnoge, nema ničeg goreg od preslušavanja snimke vlastitog glasa, bilo da reproducirate sitnu glasovnu poruku, intervju obavljen na diktafon za transkripciju ili čak uhvatite sebe kako smijete u pozadini prijateljevog videa. TikTok je zabilježio porast video zapisa ljudi koji reagiraju kad čuju snimku svog glasa, koji je viši i piskaviji nego što su mislili.

Prema audiologu iz The Hearing Care Partnership, Ashishu Shahu, postoji valjan razlog zašto naši glasovi zvuče toliko drugačije od onoga na što smo navikli, iako upravo tako zvučimo drugima, piše Mirror.

"Kada govorimo, zvuk našeg glasa prenosi se do naših ušiju na dva načina, izvana zračnom provodljivošću i iznutra kroz naše kosti. Koštana provodljivost prenosi niže frekvencije koje zvuk zračnim putem ne prenosi, i to je ono što daje našim glasovima niži ton na koji smo navikli. Kada razgovaramo s nekim drugim, on čuje samo naš glas kroz zvuk koji se prenosi zrakom, tako da će nas čuti na višoj frekvenciji, a isto vrijedi i kada slušamo svoje glasove putem snimke. Kada čujemo svoje glasove kroz snimku, nemamo zvuk koji provodi kosti da dodamo niže frekvencije, pa čujemo sebe na način na koji nismo navikli čuti. I to je razlog zašto ljudi kažu da im se ne sviđa zvuk njihova glasa", objasnio je Ashishu.

Iako viralni videozapisi na TikToku prikazuju ljude kako se uplaše ili ustuknu na zvuk vlastitog glasa, pokazalo se da kad se ukloni identitet ljudima ipak ne smetaju vlastite intonacije.

"Zanimljivo je da je prethodna studija otkrila da kada je grupa sudionika zamoljena da ocijene privlačnost nekoliko različitih glasovnih snimaka, koje su potajno uključivale i njihov vlastiti, oni su svoj glas ocijenili puno višom iako nisu bili svjesni da je njihov. Općenito, mi ne analiziramo glasove drugih, tako da možete gotovo jamčiti da ljudi ne analiziraju vaš. Prosudba koju donosimo o zvuku našeg glasa u potpunosti se temelji na tome da on nije ono što znamo ili očekujemo od sebe i stoga nam je neugodno, ali stvarnost je da je to jedini način na koji nas drugi poznaju", tvrdi Ashishu.

