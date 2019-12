Ne vjerujte tužnim psećim okicama: 'Oni su inteligentni manipulatori'

Znanstvenici su pokušali otkriti mogu li psi laganjem doći do onoga što žele. Prvo su trenirali pse, njih 27 starih od godinu i pol do 14 godina, kako bi razlikovali dvije žene prema tome koliko su široke ruke kad je riječ o hrani. Jedna žena bila je "kooperativna" jer je dijelila poslastice psima, a druga "kompetitivna" jer bi pokazala poslasticu psu, a onda je stavila u džep. Kasniji su testovi pokazali kako se psima više svidjela ona "kooperativna".

Drugo, znanstvenici su naučili pse kako da odvedu čovjeka do hrane. Gledali su kako im se omiljene poslastice – kobasice i keksići stavljaju u dvije identične kutije. Stavili su kutije na pod uz još jednu praznu kutiju. Tijekom testa, znanstvenici su tražili od pasa da im pokažu gdje je hrana, tako da pokažu put osobi, odnosno usmjere čovjeka prema kutiji s hranom, koja je namijenjena za ljude, a ne za pse. Dvaput su testirani s "kooperativnom" i dvaput s "kompetitivnom" osobom odnosno partnerom. U prvoj situaciji psi su dobili ono što je bilo u kutiji ako ona nije bila prazna, a "kompetitivna" osoba hranu je zadržala.

"Oni su inteligentni manipulatori"

Dok su uspoređivali ponašanje pasa u blizini "kooperativnog" i "kompetitivnog" partnera, znanstvenici su, kažu, vidjeli povezanost između dana kad se testiranje radilo i uloge partnera koji ih je vodio do hrane koju žele. Dakle, u oba testa psi su radije vodili "kooperativnog" partnera do kutije s hranom jer su znali da će od njega nešto dobiti. "Kompetitivnog" partnera nisu vodili do kutije s hranom, jer su znali da od toga nemaju ništa.

U rezultatima istraživanja znanstvenici su napisali kako su psi sposobni prilagoditi svoje ponašanje koristeći se različitim taktikama jer znaju kako njihove akcije potiču reakcije drugih. Oni inteligentno manipuliraju situacijom. Glavna autorica istraživanja Marianne Heberlein rekla je da su psi i dalje odani svojim vlasnicima i predivna bića, no istraživanje pokazuje da psi, kao i druge životinje, žele samo ono što će im biti na korist, što je normalno. Ali mogu i manipulirati ljudima kako bi došli do svog cilja, pa bi trebalo dobro razmisliti kada ih nagrađujete.