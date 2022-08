Ne sviđa vam se prijateljev izbor partnera? Istraživanje kaže da dvaput razmislite prije nego što išta kažete

Mnogi su se barem jednom našli u situaciji da im se nikako ne sviđa izbor prijateljev izbor partnera. Zabrinutost najčešće nastaje kad primijete neiskrenost kod prijateljevog partnera ili pak pokušaj kontrole. Tada se najčešće ljudi suočavaju sa pitanjem trebaju li reagirati i što reći.

U novoj studiji objavljenoj u časopisu Personal Relationships, istraživači su nastojali saznati što se zapravo događa ako to učinite, a rezultati pokazuju da biste trebali dobro razmisliti o tome, piše Mind Body Green.

Za ovu studiju istraživači su htjeli ispitati kako neodobravanje prijateljevog partnera utječe na odnos između osobe koja to ne odobrava i tog prijatelja. Kako bi to učinili, izradili su internetsku anketu u kojoj su 703 osobe rekle su koliko su bliske s prijateljem ili članom obitelji koji nije odobravao njihovog partnera. Također su ocijenili koliko su se osjećali blisko s tom osobom prije nego što je bilo uočeno neodobravanje, kao i na vrhuncu neodobravanja.

Očekivano, rezultati su pokazali da ljudi ne cijene osjećaj da se njihov partner nekome ne sviđa, a, prema tim istim rezultatima, to može stvoriti određenu distancu između osobe koja je u vezi i osobe koja ne odobrava partnera. Opažanje neodobravanja partnera od strane prijatelja ili člana obitelji, korespondiralo je s padom emocionalne bliskosti s tim prijateljem, ili članom obitelji, a jače neodobravanje bilo je povezano s još jačim padom bliskosti.

- Naši nalazi su važni svakome tko se pita treba li intervenirati u problematičnu vezu druge osobe ili šutjeti - rekao je jedan od istraživača.

Ako je prisutno zlostavljanje, tada biste odmah trebali izvući prijatelja iz te situacije, no za sve drugo trebate biti vrlo pažljivi i zapamtiti nekoliko važnih stvari. Pokušajte iznijeti bilo kakve neudoumice na ljubazan i objektivan način s jasnim primjerima. Također može biti od pomoći podsjetiti svog prijatelja da samo on zna što je najbolje za njega, te da ćete biti uz njega bez obzira na to s kim je u vezi.

- Bilo bi bolje kada bi zadržali fokus na tome kako partnerovo ponašanje utječe na vašeg prijatelja. Ako vaš prijatelj pokrene razgovor o svome partneru i mogućim problemima, onda ga možete pitati želi li vaše mišljenje o svemu. No, morate znati da je vaš zadatak biti uz svog prijatelja i podržati ga u usponima i padovima veze koju su odabrali, bez da im samo 'solite pamet' - objasnila je klinička psihologinja Perpetua Neo.

