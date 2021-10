Ne propustite kupone za najpovoljniji jesenski shopping

S dolaskom jeseni stiže i novi Story Shopping Fest! Samo u časopisu Story od srijede, 13. listopada, potražite shopping kupone i ostvarite popuste do čak 40% prilikom kupnje u preko 500 trgovina iz svijeta mode i ljepote, diljem Hrvatske. U suradnji s partnerima - PBZ Card i Premium Visa – časopis Story donosi raskošne kupone za kupnju s popustima i do visokih 40 posto u preko 500 trgovina diljem Hrvatske! Story s kuponima na dar potražite od 13. listopada na svim kioscima.

U svijetu modnih trendova, uz lifestyle tjednik Story! Uz Storyeve kupone za još pristupačniju kupnju obnovite garderobu komadima iz kolekcija poznatih brendova te spremno uđite u novu sezonu slojevitog odijevanja. Na vama je da odaberete artikle iz bogate ponude Story Shopping Festa kojima ćete upotpuniti outfit za hladniju sezonu i začiniti jedinstven stil, i to po posebnim popustima do čak 40%! Story kuponi s popustima su iskoristivi od 13. do 19. listopada i donose popust od 30% u preko 500 trgovina diljem Hrvatske.

PLUS! Samo u subotu, 16. listopada, očekuje vas i poseban PBZ Card Premium Visa Happy Day! Samo na taj dan za plaćanje Premium Visa karticom ostvarite dodatne uštede – čak 40% popusta na odabrane artikle. Plaćajte Premium Visa karticom, a trošak podijelite na željeni broj rata. Maksimalan broj rata provjerite na prodajnim mjestima svakog pojedinog partnera.

Uz to, u subotu, 16. listopada očekuje vas i Story Pink Fest – zabavno-edukativno događanje tjednika Story u suradnji s Udrugom P.I.N.K.-life u povodu obilježavanja mjeseca borbe protiv raka dojke. Manifestacija će se održati na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, od 10 do 14 sati.

Ne propustite Story Shopping Fest – potražite Story sa shopping kuponima na dar, od srijede, 13. listopada 2021. godine! Story kupone s popustima za kupovinu možete iskoristiti u ovim trgovinama na području Republike Hrvatske:

