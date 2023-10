Nakon šestog sina otac se požalio da mu žena 'nije u stanju dati kćer': 'Za to samo muškarac može biti "kriv"!'

Nedavno su korisnici na društvenim mrežama osudili i ismijali oca šestorice sinova koji se požalio na suprugu koja mu, kako kaže, 'nikako nije u stanju roditi toliko željenu kćer'. Naime to je muškarac, nedugo nakon rođenja svog šestog sina, napisao u WhatsUp poruci svom bratu, a njihovu je prepisku pročitala njegova supruga koju je zgrozilo kako piše o njoj i njihovoj djeci. U potrazi za savjetom, 29-godišnja majka šestero je napisala na Redditu: “Uvijek smo razgovarali o djeci i oboje smo uvijek govorili da želimo imati samo curice, no završili smo sa čak šest dječaka starih osam, sedam, pet, tri, dvije godine i mjesec dana. Meni nikada nije bilo žao i oduvijek mi je bitno samo da su zdravi, ali moj suprug očito ne misli tako..." Prije mjesec dana par je, kaže, dobio svoje šesto dijete, a kada je rođen još jedan dječak, muškarac nije ni pokušao sakriti svoje razočarenje. "Odlučili smo pričekati dok se dijete rodi da doznamo spol, a kad se rodio sin moj se muž samo nasmijao. Znam da ga voli i on je fantastičan tata, ali očito je da je razočaran", piše žena koja je, kada je dijete bilo dva tjedna staro, zatrebala suprugov laptop i u njemu naišla na WhatsApp poruke. Ne mogavši si pomoći, kaže, malo je 'zavirila' i pročitala razgovor između njega i njegovog brata.

“Napisao je kako je razočaran što mu nikako ne mogu roditi kćer i da voli našu djecu, te da mu nije žao što ih ima, ali da još uvijek sanja o kćer i da ga žalosti što ju vjerojatno nikada nećemo imati. Također, rekao je kako ponekad razmišlja kako bi bilo da je ostao sa svojom bivšom djevojkom koja trenutno ima tri djevojčice; a iskreno, osjećala sam se loše čitajući to. Ne mogu ništa učiniti da odredim spol naše djece i užasno je znati da još uvijek razmišlja o nekome s kim se nije ni čuo više od desetljeća”, napisala je.

Rekla je i da je odmah suočila muža s tim što je pročitala, a on joj se ispričao rekavši joj i da voli nju i njihovu djecu, te da nikako nije trebao spominjati svoju bivšu. “I dalje imam gorak osjećaj, kao da mi je sve što je rekao ostalo u glavi i mogu samo o tome razmišljati. Nisam to više spominjala jer mu ne želim dosađivati, no jako sam tužna i depresivna i nisam se prestala tako osjećati otkad sam pročitala te poruke. Kako da ih zaboravim? Je li normalno što on razmišlja o tome kako bi bilo da je ostao s bivšom djevojkom?”, pitala je.

“On je kreten. Spol 100 posto određuje otac i to je doslovno potpuno na njemu, nema nikakve veze s tobom”, napisao je jedan korisnik. “Čim sam pročitala naslov nasmijala sam se. Svi znaju da spol djeteta određuje sperma oca i da se od majke nasljeđuje X kromosom, dakle dečki nisu ničija krivnja, ali ako inzistira na upiranju prstom, on je 'kriv'”, složio se drugi.

“Vaš muž mora uzeti udžbenik biologije za osmi razred. Ženska jajašca nose X kromosom (od majke čiji su kromosomi XX), a spermiji mogu imati X ili Y kromosom (od oca čiji su kromosomi X i Y). Ako je jajna stanica oplođena spermijem koji nosi kromosom X, nastaje djevojčica, a ako je oplođena spermijem koji nosi kromosom Y, dječak. Ako su vam sva djeca dečki, razlog je 100 posto u njemu, a nikako u vama. A izjava "nije mi u stanju dati kćer" zvuči kao iz 17. stoljeća. Djeca nisu pokretna imovina i nisu u vlasništvu svojih očeva", napisala je jedna žena u komentarima, a prenio Mirror.

