Muž je primio poziv s nepoznatog broja, a onda je uslijedila drama: 'Ostali smo bez životne ušteđevine'

Internet prijevare su sveprisutna prijetnja u digitalnom dobu, a napadači koriste različite metode da bi prevarili korisnike i došli do njihovih osobnih podataka, novca ili osjetljivih informacija. Iako se mnogi smatraju dovoljno opreznima da ne bi postali žrtve prijevare, stvarnost je da čak i najoprezniji mogu nasjesti na trikove prevaranata.

Tako je jedna žena priznala da je napravila niz pogrešaka koje su rezultirale krađom njezine životne ušteđevine nakon što je njezin suprug primio zabrinjavajući telefonski poziv. Amelia Mandeville-Marinaro (28) objasnila je što se točno dogodilo te je priznala da su ona i njezin suprug trebali shvatiti da nešto nije u redu, piše Unilad. O svemu je objavila video na TikToku u kojem je pokušala suspregnuti suze.

"Bili smo prevareni što znali da smo izgubili svoju ušteđevinu što je zastrašujuće jer sam na rodiljnom dopustu, ali htjela sam napraviti ovaj video da bi drugi ljudi učili na našim pogreškama. Znam da će ljudi reći: 'Zašto si tako glupa, očito je da je prijevara', ali mislim da ponekad, u tom trenutku, to ne shvatiš. Ne radim ovaj video da bih rekla da nismo bili glupi", rekla je Amelia.

Objasnila je da je njezin suprug Pete primio telefonski poziv sa skrivenog broja te su mu rekli da mu je račun hakiran i da mora brzo nešto napraviti. Poslao je poruku Ameliji da postoji problem, ali da je on na telefonu i da ga rješava. Zamolio ju je da pošalje svoje bankovne podatke, što je ona i učinila,. No, to je kod nje probudilo određenu sumnju jer je mislila da bi banka sigurno već znala njezine podatke.

Njezina sumnja dodatno je porasla kada joj je suprug rekao da mora odobriti uplatu jer je osoba na telefonu premještala njihov novac na drugi račun da bi ga "zaštitila". Kako je ovo počelo zvučati sumnjivo, tako je provjerila njihov internetski račun koji ju je obavijestio da ih banka trenutačno ne kontaktira. Pete je objasnio da je to bila namjerna poruka banke da bi zbunila osobu koja je imala pristup njihovu računu.

Iako je rekla da su joj se "upalili alarmi", ipak je odobrila uplatu i odmah osjetila žaljenje jer je cijela situacija zvučala "sumnjivo". "Upravo smo nekome isplatili svu svoju ušteđevinu i to je bilo glupo i naivno od nas", rekla je Amelia prije nego što je morala prekinuti video jer ju je preplavila tuga.

Pete je inzistirao da su prevaranti znali mnogo detalja o njihovom računu i da su djelovali vrlo uvjerljivo. Odgovarajući ljudima na društvenim mrežama, Amelia je rekla da banka trenutačno istražuje slučaj i da se nadaju da će moći vratiti svoj novac.