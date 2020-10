Muškarca prozvali 'čudovištem' zbog neobičnog načina jedenja pizze: 'Ovo je strašno, ne mogu vjerovati da tako jede'

Postoji jedno jelo koje izaziva brojne rasprave, a ponekad čak i svađe, a to je - pizza. Je li u redu stavljati ananas na pizzu? Koja pizzerija je najbolja u izradi? Treba li se pojesti sve ili je u redu ostaviti koricu na tanjuru? To su samo neka od pitanja koja dijele mišljenja ljudi, a sada se pokrenula još jedna rasprava na društvenim mrežama - sve zbog načina na koji jedan muškarac jede ovo omiljeno jelo, prenosi Mirror.

Pizza može biti i s podlogom od bademova brašna, tikvica, tune...

Na Twitter profilu pizzerije iz Manchestera, Honest Crust Sourdough Pizza, podijeljena je fotografija koja pokazuje kako je jedan muškarac ostavio cijelu koricu pizze u komadu, dok je pojeo samo unutrašnji dio.

2020, why do you want to hurt us so much? 😭 pic.twitter.com/Hj8Tn9JlK9