Muškarac (40) odbija trošiti novac: Tušira se istom vodom svaki dan, a stare čarape koristi kao filtar za kavu

Michael McSurley iz Tennesseeja sudionik je emisije Extreme Cheapskates koja se prikazuje na TLC televiziji, a za sebe tvrdi da je škrt, ali učinkovit.



Napravio je radikalne promjene u načinu života, pa je tako 'izumio' vlastiti aparat za kavu koji se sastoji od šalice, stare čarape i užeta - skuha vodu koju zatim prelijeva preko stare čarape u kojoj se nalazi kava. Uže služi kako bi čarapa čvrsto stajala u šalici.



"Volim ga, ali on je bolesno škrt", izjavila je njegova majka Judy s kojom se slaže i otac Don.

Pogledajte video:

Ovaj 40-godišnjak tvrdi da on zapravo nema cilj uštedjeti novce već ih uopće ne želi trošiti! Otišao je toliko daleko da tijekom tuširanja stavi čep u kadu, a onda tu vodu koja se skupi prelije u kantu kako bi je sačuvao i iskoristio za neke druge stvari - pranje posuđa, odjeće, čišćenje doma...



"Smeće bacam jednom tjedno, toliko često perem i posuđe, a rublje perem samo jednom mjesečno", izjavio je Michael kojeg roditelji ne podržavaju u načinu života. "Mi smatramo da je to odvratno i ne higijenski."



Kako prenosi The Sun, skuplja i kišnicu koju ponekad iskoristi za tuširanje, ali većinom za zalijevanje cvijeća. Trenutni cilj mu je primiti račun za vodu koji će iznositi nula kuna.

Prodavači na tržnicama često varaju kupce - evo kako: