Škrta milijunašica: Ne kupuje novu odjeću i jede konzerve mačje hrane, tvrdi da je samo štedljiva

Prije nekoliko dana gledatelje američke TLC televizije šokirala je milijunašica i autorica bestselera Aimee Elizabeth koja, iako na bankovnom računu ima više od deset milijuna kuna, jede konzerve mačje hrane.

Elizabeth se u emisiji Extreme Cheapskates pohvalila kako ''ne baca ništa što se još može iskoristiti, a zahvaljujući takvoj štednji i odijevanju u second hand dućanima godišnje uspijeva uštedjeti više od dva milijuna kuna.

– Evo, ova spužva na primjer, ne vidim zašto bih je bacila – rekla je 50-godišnja Elizabeth držeći u ruci prljavu staru spužvu za pranje suđa.

Inače, Elizabeth je sama stekla sve što danas ima, a obogatila se s bestseller knjigom ''Poverty Sucks! How to Become a Self-Made Millionaire'' (Siromaštvo je s****! Kako postati milijunaš).

Same fundraiser, picture of me w/ Congressman Joe Heck! Awesome day! pic.twitter.com/GnAFLcb0AQ — Aimee Elizabeth (@AimeeElizabet63) July 26, 2013

Elizabeth je inače još kao tinejdžerica bila beskućnica koja je živjela po raznim prihvatilištima, a iz tog je vremena, čini se, zadržala neke navike štednje. Rekla je tako i da mrzi rasipati vodu, a nije joj, čini se, drago ni rasipanje struje, pa joj je bojler cijeli dan isključen. Uključi ga samo na 22 minute dnevno, jer je izračunala da mu točno toliko treba da ugrije vodu za tuširanje.

– Zato ga uključim svako jutro kad ustanem – objasnila je u emisiji, a za 22 minute ima dovoljno tople vode.

Danas poznata autorica ipak živi u luksuznoj kući, ali samo zato što ju je dobila nakon razvoda. Naime, bivši joj je suprug Michael Murrey, znajući koliko je štedljiva, kuću jednostavno prepustio.

– On je predobar, inzistirao je da je zadržim jer je znao da ću inače preseliti u jednosobni stan kako bih uštedjela – kaže ona, a bivši još uvijek k njoj navraća i pomaže joj s čišćenjem da ne bi i za to morala platiti profesionalce.

Foto: TLC TLC's Extreme Cheapskates.

U emisiji je ispričala i kako najviše novca uštedi na hrani jer jede najjeftinije konzerve mačje hrane; piletinu i tunu u laganom umaku, koja je, tvrdi, čak za kunu jeftinija od obične tune u konzervi, prenosi Daily Star.

