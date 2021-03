Muškarac na spoju naručio vodu, pa ga djevojka prozvala škrticom - pogledajte što joj je odgovorio

Da nije bitno gdje si već s kim si, uzrečica je koja ne vrijedi za sve, dokazala je to anonimna djevojka koja je odlučila poniziti muškarca s kojim je otišla na spoj - i to putem Twittera!



Naime, odveo ju je u obližnji restoran na hamburger i krumpiriće, a za piće je naručio običnu vodu što se njoj nikako nije svidjelo pa je brzo izvadila mobitel, fotografirala stol i objavila to na Twitter profilu uz opis: "Znaš da je škrt ili siromah kada naruči vodu na spoju."

Foto: Twitter

Iako je ona očito mislila da će to ponižavanje uspjeti sakriti, mladić ju je pratio na društvenoj mreži, pa joj je odlučio oštro uzvratiti, prenosi The Sun.



"Znaš da si siromah kada ovisiš o drugome da ti plati obrok."



Objave su se brzo proširile i drugim mrežama, a na Redditu ljudi nisu imali milosti - za nju. Komentirali su joj da je nezahvalna i da postoje ljudi koji jednostavno vole piti vodu. "Poanta spoja je da bude dobar, a ne da dobiješ besplatnu večeru", komentirao je netko.

