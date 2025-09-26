Muči vas kašalj? Ovaj prirodni lijek od samo 4 sastojka ublažit će ga u nekoliko minuta

Ponekad nam prirodni recepti i kućni pripravci mogu biti od velike pomoći u rješavanju svakodnevnih tegoba. Bilo da se radi o kašlju, probavnim problemima ili laganim upalama, jednostavni sastojci iz kuhinje ili prirode često pružaju olakšanje, a bez potrebe za snažnim lijekovima. Takvi recepti nisu samo praktični, već i pristupačni, pa ih mnogi rado koriste kao prvi korak u brizi za svoje zdravlje. Ako se borite s kašljem, nema potrebe za posjetom liječniku. Umjesto toga, usredotočite se na dovoljno odmora, dobru hidraciju i održavanje distance od drugih da biste izbjegli daljnje širenje.

Za one koji traže kućni lijek, društvene mreže bi mogle imati rješenje, piše Mirror. Poznati zdravstveni i wellness račun Healthy & Organic, koji se može pohvaliti impresivnim brojem pratitelja na Instagramu, objavio je brzu metodu ublažavanja kašlja. "Ovaj lijek bi mogao biti upravo ono što vam treba. Danas ću vam pokazati kako pripremiti snažno prirodno rješenje koje će pružiti olakšanje za samo nekoliko minuta. Trebat će vam jedna naranča kojoj trebate odrezati vrh i ukloniti sredinu ili pulpu. Naranče su izvrsne za umirivanje kašlja jer smanjuju upalu i dezinficiraju bronhije. Nakon što se pulpa ukloni, stavite naranču iznad plamena na štednjaku i dodajte prstohvat soli", objasnili su u objavi.

Ako ovaj lijek dajete svojim mališanima, preporučuje se korištenje samo prstohvata soli za djecu između 2 i 5 godina, dok za one starije od pet godina pola žličice može učiniti čuda. "Dodajte i prstohvat kurkume u prahu i promiješajte. Zagrijavajte smjesu dok ne potamni i ne počne kuhati", stoji u objavi.

Napitak je gotov nakon što prokuha nekoliko sekundi, pa ga ostavite minutu da se ohladi, a zatim dodajte žlicu meda i dajte djetetu ujutro i navečer tri dana zaredom. Kada se voće pomiješa s malo kurkume i meda, tada se može napraviti snažni lijek za ublažavanje iritacije bronhija. "Ova mješavina ne samo da pomaže smiriti dosadni kašalj, već također jača imunitet vašeg mališana", objasnili su.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je za kašalj preporučila paracetamol ili ibuprofen za liječenje bilo kakve boli te vrući limun i med (nije prikladno za bebe mlađe od jedne godine). Ako imate uporan kašalj koji se ne smiruje tjednima, trebali biste posjetiti svog lokalnog liječnika opće prakse za pomoć.