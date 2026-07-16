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Mrlje s Tupperware posuda nestaju u tren oka: Treba vam ovaj kuhinjski predmet

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
16.07.2026.
u 08:00

Mrlje mogu učiniti posude neprivlačnima i neugodnima za čistiti

Tupperware posuđe je praktično za pohranu hrane, ali često se događa da nakon upotrebe ostanu tvrdokorne mrlje, posebno od umaka, rajčice ili masne hrane. Te mrlje mogu učiniti posude neprivlačnim i neugodno ih je čistiti, pa mnogi traže jednostavne kućne trikove da bi ga vratili u prvobitno stanje.

Možda ćete se naći u situaciji da stalno tražite nove Tupperware posude i želite baciti stare koje ne izgledaju najbolje, ali to može biti skupo i može se činiti rasipnim. Umjesto toga, postoji jedan trik za čišćenje koji možete isprobati, a koji bi trebao učiniti čuda za vaše posude, piše Daily Express. "U posudu ćete trebati staviti malo deterdženta za posuđe, a zatim dodati malo tople vode. Zatim potrgajte nekoliko komada papirnatog ručnika i stavite ih također u posudu. Stavite poklopac i snažno tresite posudu 45 sekundi do minute. Zatim isperite vodu i papirnati ručnik. Imat ćete Tupperware bez mrlja", savjetovali su stručnjaci iz Taste of Homea.

Ovaj trik je brz i učinkovit jer biste za samo dvije minute trebali biste primijetiti razliku. No, postoje i drugi trikovi za čišćenje vašeg Tupperware posuđa. Na primjer, korištenje limunovog soka odličan je način za osvježavanje vaših posuda. Također se navodi da pasta za zube može pomoći u uklanjanju neugodnih mirisa.

Obje ove prirodne metode pomoći će vam da obnovite svoje posude koje će izgledati kao nove. Redovitim dubinskim čišćenjem vaših Tupperware posuda možete osigurati da neće doći do točke u kojoj se nakupljaju mrlje.

Ključne riječi
mrlje pranje čišćenje Tupperware

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