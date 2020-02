Motoristi bolnicu pretvorili u moto stazu: 'Teško bolesnim ljudima ovo je nezaboravno iskustvo'

U četvrtak, kako prenosi New York Post, Great Western bolnica u Velikoj Britaniji pretvorila je svoje hodnike u stazu za motore. Za sve su zaslužni profesionalni motoristi Vanni Oddera, Alvaro Dal Farra i Ivan Falvo koji su odlučili obradovati bolesnu djecu jednim aktivnim danom.

Foto: Great Western Hospital

Today, three pro-bikers from Italy have travelled across Europe to bring bike therapy to children and long-term patients at our hospital.



This is the first time they've visited a hospital in the UK and we absolutely loved seeing the smiles on our staff and patients faces! pic.twitter.com/DaR2Hiu72l