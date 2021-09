'Moja nećakinja poseksala se s konobarom na vjenčanju: Trebam li reći njezinom suprugu?'

Moja udana nećakinja imala je seks s konobarom na vjenčanju svog brata, ali njezin suprug je tako divan čovjek da se pitam trebam li mu reći istinu - napisala je jedna žena za The Sun.



"Ona je bila djeveruša na vjenčanju pa sam ja pomagala njezinom suprugu oko njihove djece. On je često poslovnim putovanjima, pa se nećakinja počela osjećati kao slobodna žena - to ju je i dovelo do velike pogreške koju je napravila."



Tijekom vjenčanja, uhvatila ju je kako se seksa s konobarom u sobi za zaposlenike. Iako je bila šokirana onime što vidi, odlučila je šutjeti i nikome ne reći što se dogodilo. Nadala se da će joj s vremenom biti lakše čuvati tajnu, ali kada vidi koliko je njezin suprug zaljubljen u nju i sretan, postane joj sve teže. Sada pita stručnjakinju treba li reći istinu ili sve zaboraviti.



"Vaša se nećakinja ponijela užasno, a kako se osjeća povodom toga ovisi o njezinom karakteru. Ako je inače takva, to joj je uredu, ali ako nije vjerojatno se grize zbog pogreške. Možda je priznala mužu, možda nije. Ali ako jest, nastavili su dalje, što je najbolji ishod za njihovo dvoje djece. Da mu kažete istinu, vjerojatno biste ga samo dodatno povrijedili. Najbolje je šutjeti, ali pogledajte zašto vas ovo toliko smeta. Jeste li ljubomorni na svoju nećakinju? Odgovor na to pronaći ćete u usredotočenosti na vlastiti život", odgovorila joj je Deidre.

