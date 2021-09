'Suprug je razmjenjivao seksi poruke i fotke s ženom koja mu se ni ne sviđa, ne shvaćam zašto...'

Nedavno me suprug prevario s kolegicom s kojom radi u jednoj event tvrtki, kad su skupa bili na jednom od poslovnih putovanja, ispričala je jedna žena psihološkoj savjetnici i The Sun kolumnistici Deidre, To je, kaže, doznala kad je htjela prepisati neki broj iz njegovog mobitela i otvorila poruke i vidjela da mu su uz poruke jedan drugome slali i gole fotografije.

- Prepiska je trajala puna dva tjedna, a otkad sam to doznala počeo se maksimalno truditi oko mene i raditi sve da mu oprostim - kaže.

Rekao joj je, dodaje, i da ne zna zašto je to napravio, te da se nikad prije ništa slično nije dogodilo.

- Budući da ga pornografija oduvijek privlači, pitam se jesu li takve poruke samo rezultat te 'potrebe', budući da uporno tvrdi da ga ta kolegica posebno ni ne privlači, što mu čak i vjerujem - rekla je.

- Većina ljudi izmjenjivanje poruka seksualnog sadržaja i golišavih fotografija izvan veze ne smatra prihvatljivim ponašanjem, pa ne morate ni vi - rekla joj je Deidre i dodala da je nakon takvog čina obnova povjerenja uvijek 'najteži posao'.

- Je li se samo opravdavao ili je rekao da mu je žao? Bitno je za vas da to od njega čujete, ali i da čujete i vidite da vas voli i da ste mu samo vi potrebni - kaže Deidre i savjetuje da suprugu kaže da je oprost moguć samo ako će od sada njih dvoje o svemu otvoreno i iskreno razgovarati.

