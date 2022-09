'Moj novi dečko je jako zgodan i seks nam je odličan, ali je stvarno dosadan'

– Nakon što sam bila sama dosta dugo nakon teškog prekida, počela sam izlaziti s muškarcem koji je prijatelj moje prijateljice. Fizička privlačnost bila je trenutna, vrlo je zgodan i baš moj tip, ali njegova osobnost me je razočarala. Drugim riječima, pomalo je dosadan, pomalo siguran i njegov smisao za humor baš se ne slaže s mojim. Međutim, seks je odličan i kad se bliži spoj, jedva čekam da ga vidim – napisala je jedna žena za Mirror.

Dao joj je posve novi život, ali nešto je muči da je veza samo privremena i da on nije pravi za nju dugoročno. Osjeća se krivo što je izlazila s njim i nije mu to priznala, ali ne želi povrijediti njegove osjećaje i ne želi ga prestati viđati.

– Počeo je predlagati stvari poput susreta sa svojom obitelji i najboljim prijateljem te odlaska na vikend putovanje u inozemstvo prije Božića, ali ne želim ga navoditi na to. Što da napravim? Skoro je sve što tražim, ali ja sam napravila kompromis u prošloj vezi i završila je katastrofalno – nastavila je.

– Mislim da morate biti iskreni, ne do te mjere da mu kažete da je dosadan, ali priznajte da niste spremni upoznati njegovu obitelj ili otići na odmor. I naglasite da to ne znači da ga ne volite viđati. On tada može odlučiti je li u redu s tim ili želi više i iskoristi priliku da nastavi dalje. Da, to bi mogla biti samo fizička, požudna privlačnost. Budući da ste rekli da ste napravili kompromis u svojoj prošloj vezi, možda je to strah od obveze. Bolje je da ste sada iskreni nego da se igrate s njegovim osjećajima – odgovorila joj je Coleen Nolan.

