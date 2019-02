Moj dečko prije bi prekinuo sa mnom nego me upoznao sa svojom obitelji

"U vezi smo dulje od godinu dana i imam problem..."

Tim je riječima započela svoju ispovijest mlada 21 - godišnjakinja koja je zatražila stručni savjet od poznate terapeutkinje Deidre.

Otkrila je kako već neko vrijeme želi da je njen 22 - godišnji dečko upozna s njegovom obitelji, no on odbija.

"Svaki put kada bih spomenula da želim upoznati njegovu obitelj, on bi našao neki izgovor. Izgleda kao da bi me radije ostavio i prekinuo vezu nego me upoznao sa svojim roditeljima ili nekim od obitelji. "

Objasnila je da ne vozi pa nije u mogućnosti sama se odvesti do njegovog doma gdje živi. On često dolazi prespavati kod mene jer živimo sat vremena udaljeni jedno od drugog.

"Zaprijetila sam i da ću prekinuti vezu ako me ne upozna s njegovima, a on je samo na to odgvoorio: Ako je to tvoja želja, ok. "

Deidre je odgvoorila kako je ovakvo ponašanje moguće ako ona nije jedina žena u njegovom životu. Čak i ako to nije slučaj, njegovo ponašanje pokazuje da taj muškarac nije spreman na obveze niti na vezu koju želi predstaviti svojoj obitelji. Ultimatumi koje ste mu postavili mogu "proći" samo ako mu je stalo. Ako odbija napraviti korak više u vezi, najbolje bi bilo to prekinuti i otići dalje, poručuje Deidre.

