Mnogi se srame: Ovo muškarci i žene zaista žele reći o seksu, ali im je neugodno

Tracey Cox kaže da postoji nekolicina stvari na koje se svi žale u spavaćoj sobi. Britanska stručnjakinja za seks razgovarala je s ljudima o stvarima koje bi voljeli promijeniti. Jedna žena je priznala da joj je dosta pokušaja njenog partnera da rekreiraju pornografiju, piše Daily Mail.

Što je to što bi stvarno željeli reći svom partneru o seksu, ali smo zabrinuti da ćemo povrijediti njihove osjećaje? Obično se misli na odgovore poput: 'Budi nježniji/čvršći', 'Daj mi više predigre', 'Češće se seksajmo'... No, ne ovaj put. Iznenadili biste se koliko su odgovori zapravo drugačiji od očekivanih, duboko emocionalniji.

Što žene žele reći muškarcima? Žene su sjajne u priznavanju svega kada je u pitanju seks. 'Slušaj kad ti kažem što mi se sviđa, a što ne. Ne volim uvijek stiskanje grudi, na njih utječe doba u mjesecu i znaju boljeti. Rekla sam mu da me prvo pita, ali svejedno, svaki put, njegove ruke idu prema njima i on ih snažno stišće. Ako se bunim, on se čudi', žali se jedna žena.

Nemoj biti tako ozbiljan po pitanju seksa: Žene vole isprobavati nove stvari, a one ponekad ne uspiju. Smiješno je kad stvari ne idu po planu i partner bi trebao vidjeti i smiješnu stranu toga

Prestani biti tako grub: U većini članaka o seksu piše da su muškarci pregrubi s prstima.

Doživjeti ženski orgazam nije tako teško: Muškarci često govore da razumiju kako su žene komplicirane i da im je teško doživjeti orgazam. Kako onda mogu doživjeti orgazam za manje od pet minuta s odgovarajućom tehnikom, ljubavnikom ili vibratorom. S vještinom, osjetljivošću i vježbom, ženski orgazam je lako postići. Razlog njihovog pogrešnog mišljenja jeste što oni misle da je prava tehnika guranje penisa u i iz vagine.

Zabrinjava ga korištenje lubrikanta: Dodavan je malo lubrikanta prije seksa žene rade jer ih se često požuruje na snošaj. Ako im se ne sviđa, neka nauče kako pravilno uzbuditi ženu prije nego što krenu penetrirati u nju.

Samo stavite kondom i nastavite: Postoje tipovi koji inzistiraju da im partnerica stavi kondom. Zašto? Stavite ga sami. Taj čin nikada neće biti seksi, stoga prestanite pokušavati to učiniti privlačnim. Kondomi su ipak samo nužnost.

Prestani govoriti gluposti: Partner vas neprestance pita neke stvari tijekom seksa. Nije da ste se tek upoznali, stoga stalno traženje potvrda i uvjeravanja je nepotrebno.

Prestanite biti opsjednuti veličinom svog penisa: Opsesija o veličini penisa zna biti umarajuća. Ne biste bili s njim da ne uživate u seksu i intimnosti. Da je manje gledao pornografiju, možda ne bi bio toliko zaokupljen veličinom.

Zaboravite pornografiju: To vam ne govori ništa o tome što žene žele i vole. Pitajte isključivo svoju partnericu što joj se sviđa, a što ne. Svaka je žena drugačija.

Istuširaj se prije seksa: Njemu to možda ne smeta, ujutro će htjeti seks i prije nego što se umijete. Ali, nekim ženama smeta.

Što bi muškarci htjeli da žene znaju: Kao i žene, i muškarci imaju nešto za reći.

Vibrator ne radi ništa za njihov ego: "Supruga me doslovno lupka po glavi kad joj je dosta oralnog seksa i kaže 'Zašto mi ne daš da završim?' Ovo je kod za 'Izvadite vibrator iz ladice' ", ispričao je jedan muškarac. Žene vole da gledate njezin orgazam jer misle da je to seksi, ali muškarcima ponekad nije lako uživati gledati njezin orgazam koji ona postiže sa 'strojem' s kojim se oni ne mogu natjecati. Za neke je to ponižavajuće.

Prestanite govoriti o veličini: Reći da veličina nije važna samo pojačava muškarčeve osjećaje da jest.

Inicirajte seks: Muškarce muči osjećaj da su oni ti koji moraju povući prve poteze, stoga oni često misle da se žene seksaju s njima samo kako bi im ugodile, a ne zato što to stvarno žele. Osjećaju se kao da mole za to i to im nije nimalo ugodan osjećaj.

Nemojte zanemariti testise: Muškarci vole da im se obrati pozornost na testise. Vole kada se žene igraju s njima.

Prestani biti tako lijepa: "Znam da zvuči ludo, ali svima je očito da je ona daleko privlačnija od mene. Još uvijek ne mogu shvatiti zašto je odabrala mene jer je daleko iznad mene. Kad vidim njezine noge omotane oko mog trbuščića, osjećam se loše zbog sebe. Brinem se kad imamo oralni seks je li primijetila da gubim kosu. Ironija je što ne shvaća da je lijepa i uvijek naglašava da nije dovoljno mršava", požalio se muškarac.

'Pojačajte' malo kad mi dajete ručni posao: Žene se često boje da ne povrijede partnera kada ih on zamoli da ga jače stisnu. Penis je tvrd i ne osjećaju ga kad ste previše nježne.

Prestanite se pretvarati: Muškarci znaju kada glumite, jer znaju kakve ste kad doživljavate pravi orgazam. Što je još gore, mislite da oni to stvarno ne primjećuju. Žene većinom to rade kada nisu raspoložene za seks, ali ih ne žele razočarati.

Nemoj mi zamjerati gledanje pornografije: Svi muškarci to rade, a ako kažu da nisu, lažu. To je ono što muškarci čine i to nema nikakve veze sa seksom. Žene trebaju prestati to shvaćati osobno.

Našem seksu nedostaje uzbuđenja i strasti: U krevet žene često dolaze s kućnom odjećom koju onda moraju skidati, zatim leže i čekaju da partner nešto učini. Moraju je moliti da ih na bilo koji način dodirne, a nakon pet minuta neugodne predigre pitaju ga je li spreman. Iako su se jedva zagrijali, muškarci pristaju jer ne žele da ova rijetka prilika prođe. Poslije požele jedno drugom laku noć... To je za njih najtužniji seks koji imaju i ponekad bi radije masturbirali nego prošli kroz to.

