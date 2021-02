Mladić (24) saznao da ima oko 50 polubraće i polusestara jer je otac bio donator sperme: 'Cijeli život živim u neznanju'

Zave Fors, mladić iz Portlanda od djetinjstva zna da je majka s njim zatrudnila umjetnom oplodnjom i doniranom spermom, a sada je odlučio istražiti malo više svoje porijeklo. Pronašao je svog oca putem Ancestry.com stranice i otkrio da je on prodavao svoju spermu oko 500 puta te da ima otprilike 50-ero djece što bi značilo da Zave ima toliko polubraće i polusestara diljem svijeta



Prvo je, kako prenosi Mirror, saznao da je jedan od braće išao s njim u školu, a tu sumnju potvrdilo je i DNK testiranje. Nakon toga potražio je i ostale, a do sada je stupio u kontakt s njih osam. Zave sada ima strah od upoznavanja novih ljudi, posebice djevojaka jer se plaši da s nekom, s kojom stupi u seksualne i romantične odnose, nije u rodu.



"Neznanje koliko imam braće i sestara uništilo mi je izlaske, zabavljanje i pronalazak partnera. Kada upalim Tinder samo razmišljam jesam li s nekim u rodu ili ne i ta misao je prisutna kada god sam blizak s nekom djevojkom. Trebao bih sa svakom raditi DNK testiranje kako bih bio miran", ispričao je 24-godišnjak i dodao da mu ljudi govore kako je incest statistički nemoguć. "Nije li nevjerojatno da sam išao u školu sa svojim polubratom? Dakle, iako ljudi kažu da je vjerojatnost slučajnog incesta mala, još uvijek nisam miran."



Još jedni polubrat i polusestra imali su slično iskustvo - živjeli su nekoliko ulica udaljeni jedno od drugoga ni ne znajući da imaju istog oca.

Foto: Zoom/Tinder

Zaveova majka željela je imati dijete prije nego postane prestara za začeće, pa se odlučila na umjetnu oplodnju s anonimnim darivateljem sperme. Rodila je Zavea, odgajala ga kao samohrana majka i od malih nogu mu je otvoreno pričala o svom iskustvu te je naglašavala činjenicu kako mu je biološki otac donator sperme. On je očajnički htio saznati o kome se radi, a iako ga je majka uvjeravala da je to praktički nemoguće, prijavio se na Ancestry.com i napravio DNK testiranje. Nevjerojatna je i činjenica da se njegov polubrat Daron u isto vrijeme prijavio na stranicu, ali kako bi saznao više o svom porijeklu. Zave ga je pronašao na Instagramu i ispričao mu cijelu priču, a Daron mu je rekao kako je došlo do pogreške. Nakon malo istraživanja roditelji su mu priznali kako je začet te da mu čovjek koji ga je odgajao nije biološki otac. Napokon su se sastali, a uživo nisu mogli vjerovati koliko su fizički slični.

Foto: Zoom/Tinder

Zave se odlučio potruditi i stupiti u kontakt s ocem, ali to je bilo razočaravajuće iskustvo. "Poslao sam mu poruku u kojoj sam sve objasnio, a on je odgovorio hladno i rekao da je donirao spermu neko vrijeme i da pretpostavlja da je moj otac. Kada sam ga pitao zašto je to radio, rekao je da je htio zaraditi novac. To me pogodilo, kao da sam roba na kojoj je on zarađivao."



Otac je ispričao da je spermu donirao prodao 500 puta, s nekih 10 posto 'uspješnosti', što bi značilo da ima oko 50-ero djece.



Zave je rekao da su njegova braća i sestre divni ljudi i zahvalan je što ih je pronašao. Sada se međudobno upoznaju, ali samo putem videopoziva zbog pandemije.



O ovoj priči je čak snimljen i film 2013. godine, Delivery Man, koji je IMDb-u dobio ocjenu 6,4.

Foto: Zoom/Tinder

