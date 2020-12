Muškarac otkrio: 'Djevojka je ostala trudna s ljubavnikom - nikada neću voljeti to dijete'

Anonimni 31-godišnji muškarac požalio se psihoterapeutkinji Deidre na situaciju u kojoj se trenutno nalazi. "Djevojka me prevarila prije godinu dana i ostala trudna s drugim muškarcem. Dogovorili smo se da će dati dijete na posvajanje, ali kako se pojavila pandemija to nije bilo moguće. Također, ima sina iz prošle veze. Obožavam ga kao da je moj i zove me tata, iako to tehnički nisam. Rekao sam djevojci da nikada drugo dijete neću voljeti, pogotovo ne kao sina i da će im ona jednog dana to morati objasniti. Jesam li grozan?"



Na ovu tešku situaciju Deidre kaže da je dijete ipak nevino i da zaslužuje biti voljeno. "Nadam se da ćeš dijete početi gledati kao jednu osobu, a ne kroz majku i ljubavnika, i da ćeš pronaći način da ju zavoliš. Razmisli koliko će ju uništiti činjenica da ju ne voliš kada naraste. Problem je u tome što nisi svojoj djevojci oprostio prevaru."

