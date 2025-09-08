Mislite o sljedećem obroku iako ste upravo jeli? 'Buka hrane' održava nas na životu

Jeste li gladni ili se osjećate siti? To je samo puno buke. "Buka hrane", kako je to uobičajeno poznato, neformalan je način sažimanja unutarnjeg "čavrljanja između" mozga i želuca, objasnio je liječnik koji se specijalizirao za mršavljenje. "U suštini, način na koji je naše tijelo ožičeno je sljedeći. Mozak je taj koji kontrolira glad. Ali mozak se oslanja na želudac koji mu daje signale kada mozak mora intervenirati i donijeti odluku da ste gladni i da morate jesti ili da niste gladni i da biste trebali prestati jesti", rekao je dr. Steven Batash, piše Fox News.

Kada hrana ispuni želudac, tada smo sretni jer nam je želudac rastegnut. Ipak, jednom kada hrana napusti želudac i uđe u tanko crijevo da bi se probavila, "to je trenutak kad se osoba ponovno osjeća gladnom", rekao je Batash. Buka hrane često se pojačava među ljudima koji su na dijeti. "Kad ste na dijeti, tada mislite da radite nešto dobro jer ulazite u kalorijski deficit, gubite na težini i sretni ste. Ali dok ste na dijeti, vaš vas mozak zapravo sabotira. Vaš mozak ne razumije da pokušavate smršaviti", objasnio je liječnik. Nekima buka hrane nije problematična. Zapravo je potrebna. "Želite da bude malo buke jer biste inače mogli danima ne jesti i umrijeti", rekao je Batash. U idealnom slučaju, želite pravu količinu buke.

"Postoje ljudi koji non-stop razmišljaju o hrani, a to je druga krajnost. I doslovno moraju jesti da bi potisnuli ovu buku. Potiskivanje ove buke nekako tim ljudima daje dodatno zadovoljstvo", objasnio je. Kako oni koji ne mogu prestati razmišljati o hrani utišavaju tu buku? Jedan od načina za suzbijanje buke je uzimanje propisanih lijekova za mršavljenje. "No, problem je u tome što čim prestanu uzimati te lijekove, većina ljudi će vratiti težinu", rekao je Batash. Također je rekao da su ti lijekovi skupi te da za određeni postotak ljudi jednostavno ne djeluju. Alternative, rekao je, su barijatrijske ili endoskopske operacije.

"Da bi te procedure funkcionirale, morate biti motivirani, morate imati disciplinu i morate slijediti naše upute", rekao je Batash čiji pacijenti uče o zdravoj prehrani i kontroli porcija što su dva najučinkovitija načina za prigušivanje buke hrane. Disciplina je teška, rekao je Batash. "I ovi postupci namijenjeni su ljudima koji su motivirani, ljudima koji su disciplinirani, ali i ljudima koji trebaju poticaj da ih poguraju, tu malu dodatnu pomoć koja će omogućiti da njihova disciplina i odlučnost počnu djelovati", zaključio je.