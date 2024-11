Sedam stvari koje vaš liječnik želi da počnete raditi ako imate iznad 50 godina

Liječnici su za HuffPost podijelili savjete što činiti kako biste produljili svoj život i živjeli što kvalitetnije. Krećite se. Ovo je važno bez obzira na dob, ali posebno kako starite jer vam pomaže vam da ostanete pokretni i smanjuje rizik od osteoporoze. "To može biti jednostavno poput šetnje nakon najvećeg obroka u danu u kombinaciji s lakim vježbama poput čučnjeva, iskoraka, potisaka i slično," rekao je dr. Carl Paige, suosnivač Medicinskog centra za transformaciju u Louisvilleu, Kentucky. Dr. Eric Tam, liječnik u Mighty Healthu, dodao je da je jedan od najboljih načina kretanja treniranje s otporom.

"U svojoj praksi kažem mnogim pacijentima da ne želim da postanu bodybuilderi, ali želim da dižu utege koji im predstavljaju izazov," rekao je Tam. "Motivacija ovdje je da kroz trening s otporom možemo početi graditi mišiće kako bismo se suprotstavili njihovom gubitku s godinama." Ako vam to nije po volji, pronađite vježbe u kojima uživate, bicikliranje, plivanje, joga, pilates. Ključno je ostati aktivan i baviti se aktivnostima koje vam pričinjavaju zadovoljstvo.

Zatim, izazovite svoj mozak. Iako ne možete potpuno spriječiti pojavu Alzheimerove bolesti, postoje navike koje možete prakticirati kako biste smanjili rizik i odgodili njezin početak. "Svakodnevno morate vježbati svoj um kako biste ostali oštri, a to može značiti rješavanje križaljki, čitanje knjige ili novina ili pokušavanje prisjećanja bilo čega," rekao je dr. Steve Fallek, liječnik i medicinski savjetnik za Maskad i Revivv. "Sjetite se starog albuma koji ste imali. Možete li se sjetiti popisa pjesama? Stihova? Svih njihovih albuma? Sve što izaziva vaš mozak i pamćenje je korisno." Možete također isprobati nove hobije, poput učenja novog jezika ili instrumenta, i stvaranje novih prijatelja. Prema stručnjacima, novost je ključna.

Ostanite društveno aktivni. Godine 2023. u Americi su stručnjaci izrazili zabrinutost zbog epidemije usamljenosti koja se širi zemljom. Ljudi su društvena bića i redovite, zdrave društvene interakcije važne su za održavanje mentalnog zdravlja, posebno za starije osobe. "Često, kako starimo, imamo manje socijalnih interakcija, dijelom zbog fizičkih ograničenja," rekao je dr. Faisal Tai, psihijatar i osnivač PsychPlusa. "Starije osobe trebale bi svakodnevno imati barem jednu pozitivnu društvenu interakciju. Bilo da je to posjet ljubaznog susjeda, razgovor s blagajnikom u trgovini ili uživanje u telefonskom ili videopozivu s unukom ili prijateljem."

Upravljajte razinom stresa. Stres je neizbježan dio života; prema Nacionalnom vijeću za starenje, određena količina stresa može zapravo biti korisna. Međutim, kronični stres može dovesti do negativnih zdravstvenih ishoda koji se pogoršavaju s godinama. "Stres može opteretiti vaše srce kako starite, pa je važno svakodnevno tražiti načine za smanjenje stresa," rekla je dr. Laura Purdy, obiteljska liječnica s certifikatom. "Odvojite vrijeme za odmor, opuštanje, pronađite stvari koje vam donose mir i radite stvari koje volite i koje ne uzrokuju konstantan stres."

Redovito idite na preglede. Prema dr. Sulagni Misri, internistici iz Kalifornije i osnivačici Misra Wellnessa, starenje je privilegija. Ključno je osluškivati svoje tijelo i redovito odlaziti na sve potrebne preglede. "Iako je prevencija ključna, rana detekcija također je važna za svaku bolest, što znači da treba pratiti preporučene razmake za medicinske preglede," rekla je Misra. "Pregledi vida, mamografije, pregledi prostate, kolonoskopije, redoviti kontrolni pregledi, pregledi kože i drugi kontrole poput kolesterola i kardiovaskularnog zdravlja su vrlo važni."

Provodite vrijeme vani na suncu. Prema članku iz American Journal of Lifestyle Medicine, optimalno je biti izložen suncu pet do 30 minuta dnevno, većinu dana u tjednu, bez korištenja kreme za sunčanje, kako biste dobili vitamin D. Imajte na umu da većina dermatologa i stručnjaka preporučuje svakodnevno korištenje kreme za sunčanje kako ne biste povećali rizik od raka kože. Budite pažljivi koliko vremena provodite vani nezaštićeni. Poznato je da vitamin D poboljšava cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje. Starijim osobama može biti teško izlaziti van, ali to je jednako važno kako starimo. "Izložite se suncu kasno ujutro," rekla je dr. Huong Nghiem-Eilbeck, liječnica u Pandia Healthu. "Izbjegavajte opekline od sunca, ali dovoljno se izložite suncu kako biste dobili vitamin D jer to pomaže tijelu da apsorbira kalcij na način koji je najbolji za vaše kosti."

Jedite hranjive namirnice. Kako starite, trebali biste posebno pokušati izbjeći prekomjerno konzumiranje prerađene hrane. Iako je to u redu u umjerenim količinama, trebali biste se fokusirati na uključivanje hranjivijih namirnica na svoj tanjur. "Promjene u prehrani mogu biti jednostavne poput odabira zdravih obroka i grickalica koje mogu pomoći u sprječavanju srčanih bolesti, uključujući svježe voće i povrće, hranu bogatu vlaknima i nisku količinu nezdravih masti, te ograničavanje unosa soli i šećera," rekao je dr. Nadim Geloo, stručnjak za bolesti srca. "Može biti teško promijeniti se preko noći, pa preporučujem da mijenjate jedan aspekt svoje prehrane odjednom s ciljem da dugoročno eliminirate štetne namirnice."

