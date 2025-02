Milijarder otkriva: 'Ovo je prvi korak prema bogatstvu, ali morate ga ponavljati svaki dan'

Milijarder Mark Cuban podijelio je svoje iskustvo na putu prema financijskom uspjehu, ističući da bogatstvo ne dolazi preko noći, već započinje jednostavnom, ali moćnom navikom. Američki poduzetnik, suvlasnik NBA tima Dallas Mavericks i kompanije 2929 Entertainment, poznat je i kao investitor u američkom reality showu Shark Tank. U svom blogu, 66-godišnjak je naglasio kako je tajna prosperiteta često povezana sa žrtvom i disciplinom, piše Mirror.

Još 2011. godine napisao je članak pod naslovom Kako se obogatiti, u kojem je opisao svoj uspon – od dijeljenja stana s još petero ljudi i spavanja na podu do mjesta na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi svijeta. "Nije loše biti bogat", izjavio je Cuban. "Pitanje koje svi žele postaviti jest – kako doći do toga?".

Iako priznaje da ne postoji univerzalna formula za uspjeh niti brzi prečaci, njegov osnovni savjet je jednostavan: "Štedite svoj novac. Štedite koliko god možete." Ovo možda zvuči lakše reći nego učiniti, ali Cuban objašnjava: "Umjesto kave – pijte vodu. Umjesto skupih obroka vani – jedite jednostavno jelo kod kuće".

Također, naglašava važnost izbjegavanja dugova: "Ako koristite kreditne kartice, ne želite biti bogati. Prvi korak prema bogatstvu zahtijeva disciplinu. Ako stvarno želite biti bogati, morate pronaći tu disciplinu. Možete li?".

Cuban vjeruje da je pametno trošenje prvi ključ do gomilanja bogatstva. Naglašava da štednja često uključuje žrtve, posebno za one s obiteljima, ali svaki ušteđeni euro može biti koristan. "Morate se odreći određenih stvari. To nije lako za svakoga, pogotovo ako imate obitelj. No, što god možete sačuvati – sačuvajte. Koliko god možete", kaže.

Njegov savjet za glasi: "Štedite novac i stavite ga u šestomjesečne oročene depozite. Prvi korak do bogatstva je imati gotovinu na raspolaganju. Ne štedite za mirovinu – štedite za trenutak kada vam gotovina zaista zatreba".

Kada počnete primjećivati rast svoje ušteđevine, Cuban preporučuje da se usredotočite na ono što volite i pronađete posao u tom području. "Pronađite ono što vas najviše zanima i započnite raditi u industriji koja to podržava", rekao je.

Ne morate odmah pronaći posao iz snova – bitno je učiti i stjecati iskustvo: "To može biti posao službenika, prodavača, bilo što. Ključno je započeti negdje. Umjesto da plaćate za obrazovanje, budite plaćeni dok učite. Možda to nije savršen posao, ali ne postoji savršen put do bogaćenja."

Bogatstvo ne dolazi samo od uobičajenog posla. Cuban savjetuje da uronite u industriju i naučite sve što možete: "Prije ili poslije posla, vikendom, svaki dan – pročitajte sve što možete o poslu kojim se bavite. Idite na sajmove, čitajte stručne časopise, razgovarajte s ljudima u industriji."

Strpljenje je ključno

Za one koji traže brzo rješenje, Cuban ima jasnu poruku: "Ne govorimo o danima. Ne govorimo o mjesecima. Govorimo o godinama. Puno godina, možda i desetljećima". Jasno daje do znanja da ovo nije "brza shema za bogaćenje", već konkretan put prema financijskoj stabilnosti i uspjehu.

Muškarac tvrdi da je bogataš, ali da to skriva od svoje obitelji: ‘Imam i lažan stan!’