Medun Fest – medeno slasni festival u općini Fužine

Rezervirajte subotu 2. rujna za 4. Medun Fest, medeno slasni festival, kada će tri vrsna chefa, Zdravko Tomšić, Branko Ognjenović i Boris Kauzlarić, posjetiteljima pripremiti nezaboravno gastronomsko iskustvo na bazi meduna, pod voditeljskom palicom poznatog gastroljupca Domagoja Jakopovića Ribafisha.

Tradicionalno Medun Fest posvećen je autohtonom goranskom šumskom medunu, kavijaru među pčelinjim proizvodima, nutritivno iznimno bogatoj namirnici, a održava se u mjestu Lič u općini Fužine. Medun ili mediljkovac je svojevrsni superfood Gorskog kotara jer sadrži, između ostaloga, antioksidanse, aminokiseline, mineralne tvari, folnu kiselinu a bogat je i željezom. Sadrži dvanaest puta više minerala od nektarnog meda i kombinaciju šećera koja je u prirodi jedinstvena. Specifičan mu je okus te je manje sladak i gušći od nektarnih medova.

Ured za turizam Općine Fužine u suradnji s lokalnim dionicima pripremio je bogat program koji će obilovati brojnim degustacijama, edukativno-interaktivnim radionicama za sve uzraste, izletom, fun zonom za najmlađe posjetitelje i dr. Svečano otvorenje Medun Festa održat će se u centru Liča u 17 sati, s time da program započinje već od 11 sati uz piće dobrodošlice i medeni zalogaj, a prvo predavanje dr. sc. Gordane Hegić predsjednice Hrvatskog apiterapijskog društva na temu „Istine i zablude o medu - kako prepoznati pravi med“, uz degustacije medova i apiterapijsko savjetovalište starta od 11:30 sati.

Od 13 sati na rasporedu je obiteljska planinarska šetnja sa stručnim vodičem Lynx and Fox uz jezero Bajer kroz šumu do Preradovićevog vrha (892m) s kojega se pruža pogled na Fužine, Ličko polje i okolna brda. Staza do vrha izgrađena je već u 19. stoljeću i to je bilo prvo uređeno šetalište u ovom kraju. Turistički vlakić „Fužine express“ iz centra Liča sve će prijavljene za obiteljsko planinarenje prevesti do početne točke kod Čoke na jezeru Bajer te ih povratno vratiti na centralno događanje Medun Fest.

Od 15 sati u centru Liča na sajmu bogatom ponudom lokalnih, goranskih OPG-ova posjetitelji će imati priliku, između ostaloga, kupiti i pčelinji eliksir, medun. U programu su na rasporedu degustacije prvog sladoleda te prvog koktela od meduna kao i prezentacija te degustacija čak devet vrsta vina vinarija s Kvarnera. Prvi sladoled od meduna idejno je osmislio chef Dino Galvango u suradnji s Markom Stojevićem, slastičarom, a posjetitelji će uživati u slatkoj čaroliji od 17 sati kada je na rasporedu službeno otvorenje festivala. Od 18:30 sati uživat će se u prvom koktelu od šumskog meduna kojeg je osmislila destilerija Lynx Craft Distillery.

Svakako će se posebna pažnja posvetiti gastro showu kada će nastupiti poznati chefovi, Zdravko Tomšić, Branko Ognjenović i Boris Kauzlarić, koji će posjetiteljima pripremiti delicije na bazi goranskog meduna. Gastro spektakl na rasporedu je od 20:15 sati.

Posjetitelje na Medun Festu očekuje iznimno bogat glazbeni program kada će nastupiti fantastičan Puhački orkestar Fužine, grupa Gorani, zbor Vrelo te vokalne skupine DIM i Vitaneo. Valja istaknuti da će se uoči službenog otvorenja Meduna Festa, točnije od 16 sati, održati i svečano otvorenje Vicićevog mosta, nove turističke atrakcije u Liču.

Najmlađi posjetitelji će uživati u posebnoj fun zoni, radionici "Jedan dan u životu pčele radilice”, apisariju (prezentacija košnice sa živim pčelicama) te pastirskim igrama koje su namijenjene i za odrasle. Posjetitelji će imati priliku uživati i u etno zbirci u Etnografskom muzeju u Liču, prezentaciji destilacije eteričnog ulja, te posjetu izletišta Šumska bajka u Liču gdje će se od 10 do 16 sati održati radionice za djecu na temu marljivih pčelica. Ured za turizam Općine Fužine u organizaciji s Hrvatskim željeznicama i agencijom Lynx and Fox organiziraju i poseban „Medeni vlak“ koji kreće iz Rijeke u 15:50 sati i vozi do Liča, a putnike će animirati vodiči i animatori. Više informacija o programu 4. Medun Festa potražite na Facebook stranicama Ureda za turizam Općine Fužine @tfuzine.

Svi će posjetitelji općine Fužine, magične gorske rivijere, nakon medenog spektakla, imati mogućnost uživati u romantičnoj glazbenoj večeri Bajerdera koja je na rasporedu 3. rujna od 18 sati čime će se službeno zatvoriti i program manifestacija 30 Zelenog ljeta u Fužinama. Jedinstvena glazbena večer Bajerdera održat će se na brodiću Sv. Antun koji će posjetitelje provesti goranskim labuđim jezerom Bajer, a poznate evergreene i canzone izvodit će Goranka Tuhtan, mezzosopran, Marin Tuhtan, tenor, Paulina Tuhtan, violina i Marie Tuhtan, klavir.