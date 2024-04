'Poslala sam poruku na pogrešan broj i udala se za stranca koji je odgovorio'

Umjesto da je, u kolovozu 2009. godine, poslala poruku sestrinoj prijateljici, Brenda Stearns, slučajno je poslala poruku potpunom strancu. Poruku je primio njezin sadašnji suprug Isaiah koji je odlučio započeti razgovor. Njih su dvoje ubrzo nakon toga postali par te su se zaručili šest mjeseci nakon upoznavanja, prenosi Metro.

Brenda smatra kako je njihova veza bila suđena: 'Vjerujem da je trebao primiti moju poruku i da smo trebali biti u ovoj vezi. Sudbina nas je spojila'. Kaže kako je do toga trenutka često maštala o mužu i kakav bi on bio, a za Isaiaha kaže da ju čini boljom osobom te da joj je drago da je baš on onaj pravi. Kad je par počeo razmjenjivati ​​poruke, Brenda je radila kao pomoćnica u uredu i živjela je u Georgiji, gotovo tisuću kilometara udaljena od Isaiaha, pomoćnika u skladištu, u Ohiju.

