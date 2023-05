Mama koristi sprej za samotamnjenje na svom petomjesečnom djetetu: 'Želim da ima isti ten kao ja'

Kylen Suttner koristi sprej za samotamnjenje na svojem petomjesečnom djetetu jer želi da ima isti ten kao ona. Ona je ponosna ovom svojom idejom pa je tako podijelila video na TikToku gdje se hvali njihovim odgovarajućim tenovima i tako izazvala raspravu. Rekla je: 'Svi mi govore da trebam prestati to raditi svojoj bebi, ali i zaposlenici u salonima za samotamnjenje trebaju od nečega živjeti'. Video je ubrzo prikupio više od 50.000 lajkova na TikToku, a ljudi su vrlo žustro komentirali ovo priznanje, prenosi The Sun.

Jedan se komentator našalio: 'Super mi je ovo. Volio bih da sam imao njegovu boju kože', a drugi je dodao: 'Preplanulost izgleda tako besprijekorno'. Jedna je djevojka u komentarima priznala da i ona koristi sprejeve za samotamnjenje na svom djetetu i da ne razumije zašto ljudi to osuđuju. No, mnogi su istaknuli koliko je pogrešno to šta ova majka radi pa je tako jedna osoba komentirala: 'Odvratno! To je užasno', a druga kako se nada da je sve ovo samo šala.

Stručnjaci iz BabyCentera rekli su: 'Mnogi proizvodi za samotamnjenje sigurni su za korištenje tijekom trudnoće. Međutim, treba izbjegavati tablete za sunčanje i injekcije jer mogu predstavljati rizik za vas i vašu bebu'. Komentirali su i korištenje sprejeva za samotamnjenje na bebama: 'Lažni ten neće naštetiti vašoj bebi ako ga koristite kao pjenu, losion, kremu ili ulje. Kako se vaša koža obnavlja, lažni ten blijedi jer koža prirodno odbacuje svoje stanice'.

