Mama 16-ero u samo četiri godine u svoj dom primila preko 100 nezbrinute djece

Nesebična majka 16-ero djece koja je primila preko 100 nezbrinute djece u svoj dom u posljednje četiri godine priznala je da pere nevjerojatnih 35 mašina rublja tjedno. Supermama Kelly Green (38) živi u Summervilleu u Južnoj Karolini u SAD-u sa svojom 18-članom obitelji koju čine njezin suprug Tim (41) i njezino troje biološke djece Morgan (20), Braylon (17) i Slayton (15) te njezinih 13 usvojene djece - McKinley, jedna, Lucas, tri, Charlie, pet, Ryli, deset, David, 12, Kenneth, 15, Narly, 15, Nevaeh, 15, Emma, ​​15, Apple, 15, Autumn, 17 , Kayla, 20, i Amber, 21, prenosi Mirror.

Udomila je više od 100 djece i usvojila 13 djece od 2019. nakon što se preselila u novi grad. Mama, koja se sa svojom djecom htjela uključiti u sportsku zajednicu, bila je zapanjena koliko djece ima bez roditelja i odlučila je uključiti se u udomiteljstvo. Otkako je proširila svoju obitelj, Kelly uspoređuje svoj život sa stvarnom verzijom filma Popust na količinu.

Kelly je dodala: 'Nikada nisam išla u udomiteljstvo kako bih krenula u posvajanje, ali izgleda da je Bog imao druge planove za nas, pa smo postali licencirani dom za posvajanje. U 2019. smo dobili prvo nezbrinuto dijete, a u prvom tjednu smo dobili osmero djece jer smo imali cilj pomoći braći i sestrama. Od tada smo u našem domu imali preko 100 nezbrinute djece'.

'Djeca koju smo posvojili nisu mogla ići kući, a željeli se ostati s nama', nastavila je, 'Tako da smo sada jedna velika obitelj. Nikada to nije bio naš plan, ali osjećamo se kao da smo svi točno tamo gdje nam je suđeno. Otkako smo počeli s udomiteljstvom, preselili smo se u dom od 370 kvadrata, gdje je sve na dohvat ruke, a za kretanje možemo koristiti vozilo za golf. Kao da živimo stvarnu verziju filmova Popust na količinu i uvijek se nešto događa'.

Dodaje: 'Mislim da je teško zamisliti kako je imati 16 djece za ljude koji imaju samo jedno ili dvoje djece, ali sada sam se navikla. To je normalan život, ali sve je u većem kapacitetu. Na primjer, potrošimo 4,5 kilograma goveđeg mljevenog mesa u jednoj večeri ako radim tacose za večeru. Također imamo 11 posuda za mlađu djecu koje su napunjene grickalicama za taj dan. Mogu se međusobno mijenjati, ali kad ih jednom potroše, to je to za taj dan. Tako jednostavno upravljamo kućanstvom'.

Kelly kaže da obitelj ima uređenu strukturu od ponedjeljka do petka, ali vikendom postoji opuštenija rutina gdje djeca mogu ići spavati i probuditi se kad žele. Međutim, supermama priznaje da nije baš stroga što se tiče obavljanja kućanskih poslova te ih ne zadaje djeci - umjesto toga, svi sudjeluju u pospremanju kuće.

Kelly je rekla: 'Svi ćemo se okupiti i resetirati za sljedeći dan. Čistimo donji dio kuće. Pospremamo kuhinju od večere, dnevne prostore i spremamo ručak za sljedeći dan. To znači da svi rade zajedno, nema prepucavanja oko toga tko što radi i nitko nije izdvojen. Jednostavno nam se čini da to funkcionira. Radimo to umjesto da imamo određenu rutinu obaveza za svaku osobu. Nakon obilaska, svi se tuširaju i spremaju za spavanje'.

'Koristimo vozilo za golf da se krećemo po susjedstvu, što znači da trošimo samo oko 10 dolara tjedno na gorivo. Imamo vozilo s devet sjedala kojima možemo voziti djecu u školu i do trgovina', objašnjava, 'Imamo i kombi za 15 putnika, plus još dva vozila za veće relacije. Imamo četvero djece koja sada mogu voziti, tako da je to velika pomoć'.

'Ljudi se često pitaju kako uspijevam prehraniti 18-članu obitelj, ali u nedjelju svi sjednemo i napišemo jelovnik za idući tjedan tako da su svi zadovoljni', rekla je Kelly, 'Skloni smo kupnji mnogih proizvoda na veliko, uključujući naše meso. Uvijek dobijemo cijelu kravu, a to nam traje oko godinu i pol. Cijela krava košta 1200 dolara. Zadnji put smo jednu zaklali prije godinu i pol, a upravo smo pri kraju opskrba sada. Moji roditelji također uzgajaju svinje, pa kupimo jednu i damo je zaklati. Ovo je isplativ način na koji dolazimo do mesa'.

S minimalno 18 ljudi u kući u svakom trenutku, pošteno je reći da uvijek ima rublja za oprati. Dok Kellyni tinejdžeri većinu rublja peru sami, ona kaže da svaki dan treba oprati najmanje dvije pune mašine samo ručnika: 'Svaki dan u našoj kući ima najmanje pet punjenja perilice rublja - 35 pranja tjedno. Zvuči puno, ali to je sada samo naša rutina'.

'Nikada nisam zamišljala da ću biti dio tako velike obitelji ili da ću imati toliko djece', priznaje Kelly, 'Naša djeca se ne sjećaju kako je bilo prije nego što smo počeli udomljavati i posvajati, a ja se osjećam isto. Ne znam koja mi je bila svrha prije nego što sam imala svu svoju djecu. Živjela sam sebičnim životom prije svih njih. Išla bih uređivati ​​nokte i kosu, išli bismo na spojeve i odlazili na putovanjima. Prije sam samo prolazila kroz sve stvari, ali sada se imam toliko toga čemu se smijem, nikad nije dosadno, a sva će djeca imati toliko sjajnih priča o svojoj braći i sestrama kad odrastu. Ne bismo mijenjali svoj život ni za što'.

