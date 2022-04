Žena (40) ispričala: 'Svi misle da smo kćer i ja sestre, a u klubovima me znaju tražiti osobnu!'

Često su majka i kći vrlo slične, no ponekad zaista toliko sliče da izgledaju kao sestre. Jedna je žena tako otkrila da ju stranci često zamijene za kćerkinu sestru, iako joj je 40, a kćerki 24 godine. Majka Michelle svom mladenačkom izgledu pripisuje nekoliko čimbenika; a kaže kako joj u mladolikom izgledu najviše pomaže zdrav način života sa šest treninga tjedno. Jednom se tako, rekla je, šokirala i kad su je prije par godina u jednom baru tražili da pokaže osobnu, a njezinu kćer nisu.

Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

- Ako sam vani sa svojom kćeri Terry, a ona me nazove 'mama', ljudi se zagledaju jer se iznenade. Ponekad se toliko šokiraju da čujem kako pokazuju prijateljima na nas i govore da ne mogu vjerovati da smo nas dvije mama i kćer - objasnila je Michelle za Mirror.

Kaže kako se osjeća kao da i dalje ima 25 godina, te se odbija, kako joj drugi kažu, odijevati u skladu sa svojim godinama. Često tako nosi kratke suknje, usku odjeću i dekolte.

- Naporno sam radila za svoje tijelo pa ću ga i pokazivati. Optuživali su me da se oblačim izazovno kako bih privlačila pažnju muškaraca, no to nije istina. Volim izgledati lijepo i činim to zbog sebe. Imam osjećaj da društvo očekuje da se žene odijevaju na određeni način kada prođu tridesete, ali ja to odbijam - rekla je.

Michelle kaže i da Terry i ona često dijele odjeću, iako su njihovi stilovi različiti. Michelle voli nositi odjeću koja ističe figuru, ali da pritom izgleda otmjeno, a Terry voli nositi tamniju odjeću i ne voli da joj se uvijek ističe figura.

- Držim se trendova i nosim odjeću u kojoj se osjećam dobro. No, tajna moje linije je u vježbanju. Kao mama, ne fokusirate se toliko na svoj izgled, nego na djecu. Kako je moj sin, koji sada ima 15 godina, rastao, tako sam ja imala puno više slobodnog vremena za vježbanje - objasnila je.

Sada često dobiva komplimente od ljudi koji misle da ima 27 ili 28 godina, no, iako joj to laska, nekada joj je i neugodno. Znali su joj tako prići i dečki od 20-ak godina koji bi je tražili telefonski broj, na što bi im odgovorila da je dovoljno stara da im bude majka.

Kaže i kako kćerka voli izaći s njom i hvaliti se s njom pred prijateljima, ali sa sinom je drugačije.

- On baš i ne voli kada mu prijatelji kažu da mu je mama zgodna i vrlo mu je neugodno pa se radije klonim njegovih prijatelja da ga ne uzrujam! - dodala je.

Koji su najljepši ljubavni stihovi svih vremena? "Pjesma nad pjesmama iz Biblije", "Crvena jabuka..."