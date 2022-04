Superfit baka (53): 'Mlađi muškarci mole me za vezu, ali ja volim starije'

Andrea Sunshine (53) bodibilderica je zavidne figure, ali i baka dvoje unuka. Iako voli starije muškarce i pokušava naći novog partnera, često se mora boriti s brojnim porukama mlađih muškaraca koji je mole za spoj.

Fitness influencerica ima brojne obožavatelje na društvenim mrežama te ih oduševljava svojim teškim vježbama. I često dobiva brojne upite mlađih muškaraca – od ponuda da im bude osobna trenerica do poziva na spojeve.

“Ne mogu biti licemjerna, privlačenje pažnje mladih momaka me pali, čini me ponosnom na svoju formu i djeluje prilično pozitivno za moj ego, čini da se osjećam dobro i osnaženo. No, od malih nogu me nikad nisu baš privlačili dečki, više su me zanimali zreli muškarci”, objasnila je za The Sun.

Andrea je trenutno slobodna, d svog bivšeg supruga se davno razvela, a slomljeno srce postalo je pokretač njenog fitness putovanja.

“Razvedena sam dosta dugo. Zapravo, fitness stil života došao je e u moj život odmah nakon mog razvoda, kao kompenzacija trenutku kad sam se osjećala jadno i tužno. Nakon mnogo godina pokušavanja da otkrijem tko sam ja, napokon sam spremna ponovno otvoriti svoje srce, za nekoga zanimljivog i strastvenog”, otkrila je.

No, fitness influencerica ne isključuje u potpunosti ideju da ima mlađeg ljubavnika. “Glavno je da ima kemije, ne radi se uvijek o godinama. Važno je da vam je ugodno s tom osobom. Po mom mišljenju, zreliji dečki više paze na ženske potrebe. Mladi su više zabrinuti za sebe, iako su većinu vremena svježiji i zgodniji!”, zaključila je Andrea.

